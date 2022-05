'Viral Scandal' nasa huling 2 linggo na lang

MAYNILA -- Nasa huling dalawang linggo na lang ang serye ng ABS-CBN na "Viral Scandal" na pinagbibidahan ni Charlie Dizon.

"The last 9 scandalous nights. Bawal na ang sinungaling. Magpapakatotoo na," ayon sa finale teaser ng programa na pinagbibidahan din nina Dimples Romana, Jake Cuenca, Miko Raval at Joshua Garcia.

Sa ilalim ng produksiyon ng RCD Narratives, ang serye ay umikot sa karakter ni Rica (Dizon) na naging biktima ng sex scandal.

Sa direksiyon nina Dado Lumibao at Froy Allan Leonardo, nagsimulang umere ang serye Nobyembre noong nakaraang taon.

Iba pa sa kasamahang bituin ng serye ay sina Ria Atayde, Maxene Magalona, Jameson Blake, Vance Larena, Kaila Estrada, Miko Raval, Arielle Roces, Markus Paterson, Gian Magdangal, Louise Abuel, Karina Bautista, at Aljon Mendoza.

Mapapanood ang huling mga gabi ng “Viral Scandal” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWant TFC, JeepneyTV, TV5 at A2Z.

