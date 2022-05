Screenshot mula sa vlog ni Vice Ganda

Matapos isapubliko ang pag-eendorso kay Vice President Leni Robredo, idinaan ni Vice Ganda sa isang vlog ang kaniyang pag-iisa-isa sa mga plataporma ng tumatakbong kandidato sa pagkapangulo.

Sa kaniyang vlog nitong Martes, nagkaroon ng one-on-one interview ang “It’s Showtime” host kay Robredo kung saan pinapurihan nito ang bayanihan ng maraming Pilipino na napansin niya sa maraming campaign rallies nito.

Ayon kay Vice, siya mismo ang naging saksi kung paanong boluntaryong pumupunta ang maraming tao upang sumuporta kay Robredo at tumulong sa mga kasama sa kampanya.

“Grabe ang lala. Para talaga kayong magkakakilala kahit 'di n'yo alam ang pangalan ng isa't isa o san kayo nanggaling,” ani Vice Ganda.

Para sa komedyante, ang nag-uumapaw na suportang nakukuha ng Bise Presidente ay dahil sa pag-asang ibinibigay nito sa maraming Pilipino.

“Kaya sila ganyan sa 'yo [kasi] 'pag nakikita nila, ikaw 'yung nakikita nilang imahe ng pag-asa nila,” dagdag ni Vice.

“Marami na kasing uhaw sa isang klase ng gobyerno na magiging proud sila na magkakasama tayo. Ganun ang feeling,” dugtong ni Robredo.

Sa nasabing panayam, inisa-isa ni Vice ang mga problema ng mga ordinaryong Pilipino na nakausap niya sa noontime show at iba pa niyang mga naging programa.

Una sa itinanong nito kay Robredo ay ang problema ng maraming Pinoy sa utang.

Ayon kay Robredo, mayroon silang financial grant sa kaniyang opisina na tumutulong sa mga naghihirap sa buhay na magtayo ng negosyo na maaari nilang magamit sa pambabayad ng utang.

Inilatag din nito ang iba pang mga programa na ginagawa nila sa Office of the Vice President at mga plano sakaling maluklok bilang presidente ng bansa sa Mayo 9.

Kabilang sa ibinida ni Robredo ay ang kanilang sustainable livelihood and training programs, pagpapalakas ng community-based organizations, at “Trabahope” na isang apprenticeship program kung saan sasahuran ang mga estudyante.

Plano rin nito na magkaroon ng unemployment insurance at pagpapalawak ng financial literacy sa mga Pilipino upang mas maayos ang kanilang paghawak sa pera lalo na kung may mga utang ang mga ito.

Isa rin sa pinuri ni Vice kay Robredo ay ang pagpunta nito sa mga mahihirap na komunidad sa bansa lalo na nang maging bise presidente.

“Kaya napakasarap sa damdamin nila na nand'yan ka at tutulungan mo sila. Isa po 'yan sa nagustuhan ko sa inyo,” saad ni Vice na sinabing hindi lahat ng pulitiko ay totoong bumababa sa mga komunidad.

Napag-usapan din ng dalawa ang epekto ng pagkakaroon ng maraming overseas Filipino workers (OFW) na balak ni Robredo solusyonan sa paghihikayat ng mas maraming investor na magtayo ng negosyo sa bansa.

“Kailangan maging attractive sa investors na mag-invest satin para lumago ang ekonomiya natin. More investments, more employment. Para 'yung pangingibang-bansa choice na siya hindi na siya need,” paliwanag ni Robredo.

Dito rin binigyang diin ng tumatakbo sa pagkapangulo ang kanilang slogan na “gobyernong tapat” dahil doon aniya nagsisimula ang pagbuti ng ekonomiya.

“Kapag tapat 'yung gobyerno, maeengganyo 'yung investors pumunta. Magbubukas sila ng negosyo sa 'tin. Magta-translate siya sa maraming trabaho. Nagsisimula siya sa maayos na pamamahala,” ani pa ni Robredo.

Sa huli, sinabi ni Vice na marami na siyang nakasalamuhang Pilipino na talagang nangangailangan ng tulong at si Robredo aniya ang nakikita niyang may kakayahan na tumulong sa mga ito.

“Ikaw 'yung nakikita ko na may kapasidad na gumawa ng mga bagay na makakatulong sa kanila,” saad ni Vice.