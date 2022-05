MNL48, masaya sa pagiging inspirasyon ng mga kabataan

MAYNILA -- Ibinahagi ng walo sa mga miyembro ng P-pop all-girl group na MNL48 ang saya na makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan na kumikilala sa kanila bilang "idols."

Bumisita sina Jamie, Abby, Sheki, Ruth, Ella, Jan, Andi at Jem sa "Magandang Buhay" nitong Martes, kung saan inawit nila ang pinakabago nilang single na "No Way Man."

"Nakakatuwa po dahil dumarami na rin po ang P-pop groups at nakakatuwa po dahil nakaka-inspire po kami ng maraming tao," ayon kay Abby Trinidad, ang third-generation center girl ng MNL48.

Pag-amin ng grupo, hindi mawawala ang pressure na makilala bilang isa sa mga P-pop girl group.

"As a performer talagang hindi mawawala 'yung pressure sa katawan. Ang nakakatuwa po kasi ay ramdam namin na marami po kaming napapasayang tao na kahit dumating ang maraming problema, nagkaroon ng pandemic ay nandiyan pa rin sila para ipakita na 'yung pagmamahal nila at suporta sa amin ay totoong-totoo at hindi mawawala," dagdag ni Abby.

Matatandaang mula sa ilang libong nag-audition, 48 ang napili noong 2018 para maging parte ng MNL48, ang unang Filipino idol group at pangatlong international sister group ng AKB48 ng Japan.

Dahil sa pandemya, inanunsiyo noong 2020 ng pamunuan ng MNL48 na magbabawas sila ng miyembro, pero nilinaw nila na hindi mabubuwag ang grupo.

Kamakailan lang ay nag-trending sa Twitter ang MNL48 nang pumasok sila sa Bahay ni Kuya kasama ang P-pop group na SB19.

Aabangan ang MNL48 sa Tugatog Filipino Music Festival kung saan tampok din ang iba pang P-pop groups.

