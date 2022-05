Mula sa Kapamilya Online Live

Opisyal nang ipinakilala sa long-running primetime series na “Ang Probinsyano” ang mga karakter nina Jerome Ponce and Jimboy Martin.

Sina Ponce at Martin ang bagong dagdag sa cast ng teleserye at tila mapapabilang sa mga kalaban ni Cardo Dalisay (Coco Martin) at ng grupong Agila.

Sa ipinalabas na episode nitong Martes, ginagampanan ni Ponce ang karakter ni Capt. Adrian Jimenez habang si Martin naman ang nagsisilbing si Capt. Jeremy Ibalos.

Sina Jimenez at Ibalos ang bagong dagdag sa Black Ops na pinamumunuan ni Maj. Albert de Vela (Geoff Eigenmann) at kasabwat ni Lily Hidalgo (Lorna Tolentino).

Ang Black Ops ang isa sa mga grupong tumutugis kina Dalisay at mga kasamahan nito.

Mismong si De Vela ang nagpakilala sa dalawang bagong tauhan kay Hidalgo at Lito Valmoria (Richard Gutierrez) sa loob ng Palasyo.

Noong Abril, makailang beses binasag ng serye ang online viewership record matapos makapagtala ng 233,000 concurrent viewers sa “Huling Oras” na episode noong Abril 20.

