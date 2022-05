MANILA — Celebrity couple and newlyweds Jennylyn Mercado and Dennis Trillo announced Tuesday their endorsement of the candidacies of Vice President Leni Robredo for president, and Sen. Kiko Pangilinan for vice president, saying their choice is for the future of their children.

In revealing their election bets, Mercado shared photos of her and Trillo with their newborn daughter, whom they welcomed last April 25.

Mercado went on to explain that as parents, she and Trillo see their duty as voters as crucial to the future of their children. Aside from their baby girl, both have a son from previous relationships.

Admitting that the events leading up to the May 9 elections have been “stressful” for her, Mercado said she nonetheless feels compelled to make a stand especially for her family.

“Hindi rin maari na hindi ako manindigan lalong lalo na ngayon na may bago akong silang na anak. Kinabukasan niya ang nakasalalay dito e,” she wrote.

Mercado pointed out that the next president will be in position for six years — a period that will shape the lives of many Filipinos, including her and her children.

“Sinuman ang mananalong mga opisyal ng gobyerno ay may mahalagang papel na gagampanan sa buhay ng anak namin sa loob ng anim na taon na sila ay manunungkulan sa pwesto. Anumang magagawa nila sa anim na taon na iyon ay magbibigay daan sa kung ano ang mundong kanyang kakagisnan oras na siya ay nagdalaga na at mag-isa ng hinaharap ang mundo,” she said.

She went on to explain the criteria she and Trillo have considered in choosing the leaders they will vote for.

Mercado said, unedited: “May maayos kaya silang plataporma para sa edukasyon? May magsusulong kaya ng batas para mas maprotektahan ang kanyang karapatan bilang bata? May maayos ba silang programa sa kalusugan? Maging maayos kaya ang palakad nila sapat para maging ligtas ang kapaligiran? Kung maari lang gawing perfect ang mundo para sa anak natin, gagawin natin di ba? ‘Lam nyo yan mga mommies at even daddies. Pero, reality is, we can only do so much as parents.

“Kung ako tatanungin, gusto ko mabuhay ang anak namin sa lipunang malaya, ligtas, at puno ng pagmamahal. Gusto ko maranasan niya ang buhay na maginhawa, tapat, at may dangal. Gusto ko manirahan siya sa bansang umiiral ang katarungan, iginagalang ang karapatan ng bawat tao, at pinapangalagaan ang kalikasan pati na ang mga hayop. Gusto ko lumaki ang anak ko na ang future bessies niya sa LGBTQIA+ community ay malayang nagmamahal at tumatamasa ng pantay na karapatan sa mata ng batas.

“At higit sa lahat, gusto ko mamuhay siya na walang takot at pangamba dahil nirerespeto siya bilang isang babae. Iginagalang, kinikilala ang kakayahan, hindi nililimitahan, at hindi binabastos.”

Given these factor, Mercado said that her “ultimate survivor” — a reference to her talent search win — is Robredo for president. She also used the hashtag, #LeniKikoUltimateTandem, indicating their support for Robredo’s running mate.

“Kaya sa darating na may 9, iboto natin ang pangulo na ultimate survivor din tulad ko — si Vice President Leni Robredo. Ultimate survivor siya bilang single mom na mag-isang nagpalaki ng kanyang tatlong mahuhusay ding mga anak. Ultimate survivor din siya sa paglilingkod at nakapagpatupad pa rin ng mga programa para tulungan ang sambayanan sa kabila ng kakulangan sa budget ng kanyang tanggapan. At siyempre, ultimate survivor siya sa labang ito para sa pagkapangulo dahil naniniwala ako that she is the best choice for the job,” she explained.

Quoting Robredo’s words, Mercado said, “In the end, the last man standing is really going to be a woman.”

“Naniniwala ako doon. Puno ang puso ko ng pag-asa lalo pa’t ngayon pa lang nai-inspire nya na ang libo libong Pilipino na magkaisa at isulong ang mas maayos na Pilipinas. Kaya ako kasama ng buong pamilya namin ni Dennis ay sumusuporta kay Vice President Leni Robredo para maging susunod na pangulo,” she said.

She concluded her statement by urging her fans, whom she calls “bessies,” to also vote for the Robredo-Pangilinan ticket.

“Tara na bessies, sama sama nating ipanalo ang halalang ito para sa lahat ng Pilipino. Let’s go out, vote, and make the Leni-Kiko tandem our ultimate choice sa balota.”