Malaysian adaptation ng 'Tayong Dalawa' tinanghal na most-watched show ng Astro Prima Channel

MANILA – Tinanghal na most-watched show ng Astro Prima Channel noong nakaraang taon ang Malaysian adaptation ng ABS-CBN seryeng “Tayong Dalawa.”

Pinamagatang “Angkara Cinta,” umere ang naturang serye sa Malaysia mula Nobyembre 2 hanggang Abril 9 nitong taon sa Astro Prima HD at Astro Prima channel araw-araw. Napanood rin ito sa Astro Go app.

“‘Angkara Cinta’s successful run in Malaysia affirms ABS-CBN’s expertise in creating stories that have universal appeal and inspires us to continue on our path to becoming a bigger content provider in the global market,” sabi ni ABS-CBN head of Program Acquisitions and International Sales and Distribution Macie Imperial.

“We are grateful for the overwhelming response from our Malaysian audiences,” dagdag pa ni Imperial.

Sa pahayag naman ni Astro Prima channel manager Norzeha Mohd Salleh, masaya sila sa positibong feedback na natanggap ng “Angkara Cinta” mula sa mga manonood.

“It garnered the highest number of views on Astro Prima throughout 2020. So as a token of appreciation, we gave our viewers 45 additional episodes,” ani Salleh.

Noong 2020, mas pinalawak pa ng ABS-CBN ang paghahatid ng mga palabas sa Africa, Latin America, at Asya.

Nakabenta ito ng 16 titles kasama na ang “Tayong Dalawa,” “Ang Probinsiyano,” “Kadenang Ginto,” “Dahil May Isang Ikaw,” The General’s Daughter,” at marami pa.

Kilala ang ABS-CBN sa mga nakapupukaw na mga kwento na mapapanood sa iba’t ibang bansa sa pamamagitan ng ABS-CBN International Distribution, na kinikilala bilang isang dekalidad foreign content provider.

Mapapanood ang ABS-CBN shows sa Kapamilya Channel, TV5, A2Z, at Jeepney TV sa buong Pilipinas at sa Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook pages ng ABS-CBN Entertainment.

Nasa iWantTFC and TFC naman ang mga programa at pelikula nito, habang ang ilan dito ay nasa WeTV iFlix.