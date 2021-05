Klarisse de Guzman, aminadong minsa'y mahina ang tiwala sa sarili

MAYNILA -- Sa kabila nang isa sa pagiging magaling na mang-aawit sa bansa, aminado si Klarisse de Guzman na may mga pagkakataon na nawawalan siya ng tiwala sa sarili.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Klarisse na ang kanyang mga magulang ang laging nandiyan para tulungan siyang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili.

Watch more in iWantTFC

"Ako, madalas akong ganyan. Kasi ako kasi 'yung tao na medyo mababa ang self-confidence ko. Mga magulang ko, parents ko, ang mama at papa ko ang nag-push sa akin," ani Klarisse.

"Feeling ko hindi ako magaling kumanta. Ang dami kong insecurities. So sila ang nag-push sa akin para sumali. And 'yun naging okay naman na," dagdag ni Klarisse.

Sa ngayon, sinabi ni Klarisse na mas lumalakas na ang tiwala niya sa sarili.

Sa programa, ibinahagi rin ni Klarisse na sa kanyang ama niya nakuha ang hilig sa musika.

"Kasi si papa talaga 'yung mahilig dati bata pa lang ako sa videoke, mga naggigitara. So lumaki ako na ganoon, kaya siguro talagang na gusto rin ako sa music talaga, doon din ako napunta," ani Klarisse.

Sa ngayon ay isa si Klarisse sa 10 celebrity performers ng "Your Face Sounds Familiar."

Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC