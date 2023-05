Ryan Bang receives offer to do acting projects in Korea

MANILA -- Television host-comedian Ryan Bang revealed that he was offered to do acting projects in South Korea.

Bang shared the news to Star Magic head Lauren Dyogi in Star Magic Celebrity Conversations uploaded over the weekend.

In the interview, Bang also recalled the time when he was offered to be part of a South Korean entertainment group.

"Nung close kami ni Ate Dara (Sandara Park), kinausap sa akin dati 'yung company niya, kinukuha sa akin five years training tapos na-meet ko 'yung Lee Soo-man, 'yung pinaka-head ng SM. Gusto talaga nila ako 100% doon. Nagpunta pa ako SM Town, nag-one-on-one interview pa kami. Interested talaga sila. Mayroon kasi sila SM ENT. SM kasi K-pop 'yon, SM ENT 'yun 'yung parang pang-TV, pang-komedyante, pang-host. So gusto nila akong kunin roon. Nung nabasa ko, parang alam mo 'yon, hindi ka bibili ng damit, kung hindi mo pa talaga gusto. So parang wala pa sa puso ko na i-grab ko ang chance ng SM. Sabi ng mga magulang ko naman nung nasa Korea pa ako, bahala ka desisyon mo 'yan," Bang recalled.

"So parang nagdalawang isip ako. Kasi 'yun ang offer naman nila talaga bawal ako pumunta ng Philippines. Kailangan bawat galaw ko bawal, sobrang kulit talaga ako. Sa Korea grabe, mahigpit parang walang freedom. Eh grabe ang ugali ko, ang personality ko ay parang Pilipino na talaga ako, so nag-decide na ako na mag-stay dito. Pero dahil doon ay nagge-guest ako sa iba-ibang show. Nag-translator ako kay Sen. Pacquiao sa Infinity Challenge. Nag-guest ako sa mga documentary, nagge-guest ako sa mga travel shows," he added.

And now, Bang admitted that he was offered to do Korean dramas and films.

"Ngayon nag-o-offer sa akin ng mga teleserye, mga sidekick. Hindi ako nagpaalam sa iyo, kaya ako nag-braces. Kasi gusto ng mga director doon ay perfect ang ngipin bago ako magsalang sa mga movie nila. May kinukuha sa akin na movie, teleserye, eh nag-pandemic bigla. So 'yung mga ganoon tatanggapin ko na Direk," Bang said.

For his part, Dyogi said: "Excited kaming makita sa K-drama."

"Guest guest lang, pero gusto ko talaga nakatira dito," Bang replied.

Asked if he has any regret in the decisions he made since he joined "Pinoy Big Brother," Bang said: "Wala. Happy ako, Direk. Honestly, 'yung kuwento ko masarap sa puso na parang feel at home ako, parang safe ako, wala akong takot. 'Yung totoo po ang sarap sabihin na siyempre ang boss ko si Direk Lauren. Nakaka-proud."

In the interview, Bang also shared his dream to be a bridge between Korea and the Philippines.

Bang is currently one of the hosts of ABS-CBN's noontime program "It's Showtime."

