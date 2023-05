MAYNILA -- Si Melai Cantiveros ang host ng pinakabagong game show sa PIE Channel na "Ur Da Boss."

Sa Instagram, ibinahagi ni Cantiveros ang saya sa pinakabagong proyekto kung saan siya ang game master.



"Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa akin. Salamat sa pagbulong Mo sa @iampieofficial na ako ang maging host sa 'Ur Da Boss.' Salamat sa mga mahal naming mga boss sa @iampieofficial na nagpabulong naman kay Lord para ako ang piliin. Gagawin ko ang best ko at makakaasa po kayo. Sa mga kasama ko sa 'Ur Da Boss," mga nag-isip ng show, bilib ako sa inyo mula sa nag-mount ng show, writers, staff crew and director. Grabe kayo. Wala kayong tulog para magawa ang show na ito, ang gagaling ng talino ninyo, 'di ko na kayo isa-isahin, kilala niyo na sarili niyo kasi 'pag may nakalimutan ako, ayaw kung may magtampo," aniya.

"Sa mga boss nating katro-PIE, salamat sa panonood n'yo, para po sa inyo 'to, suportahan n'yo po kmi at ang buong Pie Channel kasi 'pag nananalo po kayo, panalo na rin po kaming taga @PieChannel."

Sa pinakabagong palaro ng PIE Channel, ang mga manonood ang magiging boss. Gamit ang device, ang mga manonood ang pipili ng "job order" na ipapagawa sa studio player.

Sampung katro-PIE ang maaring manalo ng P20,000 o higit pa dahil palaki nang palaki ang papremyo araw-araw.

Mapapanood ang "Ur Da Boss" mula Lunes hanggang Biyernes, alas-7 ng gabi.



Nagsimula na nitong Lunesang "Ur Da Boss" ng PIE Channel kung saan ang isa sa mga executive ng ABS-CBN na si Ernie Lopez ang naging studio player o trabahador.

Mapupunta ang P14,500 na napanalunan ni Lopez sa ABS-CBN Foundation.

