MAYNILA -- Pinaalalahanan ng aktor na si Piolo Pascual ang mga Pilipino na boboto sa halalalan ngayong Mayo 9 na maging mabusisi sa pagpili ng "the one."

Matatandaang nitong nakaraang buwan sa isang campaign ad ay naging bukas si Pascual sa pagsuporta kay Bise Presidente Leni Robredo na tumatakbo bilang pangulo ng bansa sa darating na halalan.

Sa isang bagong video na inilabas nitong Abril 29 kasama ang aktor na si Pepe Herrera, sinabi ni Pascual kung ano ang hinahanap niya sa "the one."

"Alam mo bata pa lang ako ay mataas na talaga standards ko sa pagpili ng 'the one.' Mayroon akong checklist sa kung ano ang hinahanap ko sa isang tao. Mayroon akong mga mababaw na demands at mayroon din ako na siyempre para sa akin ay non-negotiable. Pero nung lumipas 'yung panahon mas nakilala ko 'yung sarili ko. Doon ko na realize kung ano ang mga bagay na pinakamahalaga sa akin, kung sino ang dapat sa akin," ani Pascual.

Nang matanong ni Herrera si Pascual kung bakit ang taas ng kanyang standards pagdating sa pagpili ng "the one," sagot ng aktor: "Aba siyempre gusto ko long term. Ayaw ko naman sa tao na lolokohin ka lang

in the end kasi siyempre 'tol it's hard starting over again."

"Gusto ko sa taong hindi ka iiwan sa ere at kaya kang panindigan 24/7," dagdag ni Pascual.

"Importante na mapagkakatiwalaan mo 'yung tao kahit hindi ka nakabantay. Kasi siyempre naghahanapbuhay ka at busy ka sa mga responsibilidad. Importante na maasahan mo na pareho pa rin kayong nagtatrabaho towards your goals," aniya.

At sa tanong ni Herrera na paano kung magkaiba ng opinyon, sagot ni Pascual: "Well dapat siya rin 'yung tipo ng tao na imbes na magbangayan, magsisihan, ay willing siya na maghanap ng common ground para makahanap ng solusyon."

"Ang 'the one' na hinahanap ko ay honest, walang tinatago, all cards on the table. Okay ba 'yon," hirit ni Pascual kay Herrera na mabilis ang tugon na: "Dapat, kasi we deserve?"

"An explanation... and an acceptable reason," ani Pascual, gamit ang linya sa pelikula niyang "Starting Over Again."

"Pero higit sa lahat dumarating sa tamang oras. Nandiyan siya nasa limelight ka man o wala, mapauso o hindi, handa siyang manindigan para sa iyo," dagdag ni Pascual.

Bago matapos ang video, makikitang magkausap sa telepono sina Pascual at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Sina Pascual, Herrera at Wurtzbach ay mga bida ng sitcom na "My Papa Pi."

Tulad ni Pascual, aktibo rin si Herrera sa pagpapakita ng suporta kay Robdredo at mga kasamahan nitong kandidato.

Nito lamang nakaraang buwan ay ibinahagi ni Wurtzbach sa pamamagitan ng social media post na binoto nito si Robredo.