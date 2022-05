MAYNILA -- Nagpakilig ang tambalan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa "Magandang Buhay" nitong Lunes nang sumabak sila sa "couple's challenge" para sa pag-promote ng season 2 ng kanilang seryeng "He's Into Her."

Sa hamon, naibahagi ni Pangilinan na siya ang unang nagsabi ng "I miss you" sa pamamagitan ng text message, na sinagot naman ni Mariano ng "I miss you, too."

Nang matanong kung sino ang unang nagparamdam na may "something" na, tugon ni Mariano: "Both."

Paliwanag naman ni Pangilinan: "Hindi ba we've been working together since 2019. Alam naman namin na there was a point na hindi lang workers, co-worker. There's a point na talagang naging genuine 'yung pagsasamahan natin. As in I really would talk to her about even my problems kung kailangan ko ng support, open up to her. Kasi ako rin 'di ba sabi ko kanina rare din na magkaroon ng close friend or close someone na kaya kong makapag-open up sa kahit anong bagay, it takes time for me to do that and nangyari with her kasi I really felt na sobrang genuine lang niya sa akin, sa mga tao," ani Pangilinan.

Sa programa, inamin din ng dalawa na umabot na sila sa punto na ang isa't isa ang una at huli nilang tinatawagan bago matulog.

"May mga times po na he's the first one I say good morning to and good night to," ani Mariano.

"It's great to start my day when I say good morning to you and end it with saying good night," ani Pangilinan.

Nagpakilig din ang tambalan nang mapag-usapan naman ang pagpapahinga bilang indibidwal sa dami na rin ng kanilang ginagawa.

"Ako para sa akin, kapag kasama ko siya nare-recharge pa rin ako," ani Pangilinan.

"Same. I can say na nakakapagpahinga ako kapag kasama siya," ani Mariano.

Sa programa, ibinahagi rin nina Pangilinan at Mariano ang pinakahuling adventure na ginawa nilang magkasama.

"I am a licensed scuba diver kasi. I love scuba diving and so I brought her and she tried scuba for the first time," ani Pangilinan.

"It was really fun. I saw two turtles," kuwento ni Mariano.

Narito ang iba pang mga video nang pagbisita nina Pangilinan at Mariano sa "Magandang Buhay."

Mapapanood ang mga bagong episodes ng "He's Into Her 2" na pinagbibidahan nina Pangilinan at Mariano sa iWantTFC, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel at A2Z.