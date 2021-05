Janine Gutierrez ayaw pang magpakasal sa ngayon

Janine Gutierrez. Instagram: @janinegutierrez

Ibinahagi ng aktres na si Janine Gutierrez na sa ngayon ay wala pa siyang balak magpakasal matapos siyang biruin ng kaniyang lola, ang beteranong mang-aawit na si Pilita Corrales, tungkol dito.

Napag-usapan nina Gutierrez at Corrales ang kasal sa isang video na nai-post sa YouTube channel ng Kapamilya actress, kung saan naglaro ang mag-lola ng "Truth or Dare."

Nang lumabas kasi ang tanong na "What is on your bucketlist?" para kay Gutierrez, pabirong sinabi ni Corrales sa apo na gusto nitong magpakasal.

"Not yet," ani Gutierrez. "One day, but not soon."

Tinanong naman ni Corrales kung si Rayver Cruz, ang aktor na kasalukuyang nobyo ni Gutierrez, ang papakasalan ng apo.

"Well, we'll see," ani Gutierrez.

Muling humirit sa Corrales tungkol sa kasal sa dulo ng 20-minute video, kung saan muling iginiit ni Gutierrez, "I don't wanna get married yet."

Nasa bucketlist naman umano ni Gutierrez ang pagdalo sa mga international film festival, gaya ng Cannes Film Fesitval, at pagtira sa ibang bansa.

"I also wanna try to live abroad for a while, maybe 3 months or 6 months lang. Maybe in LA (Los Angeles) or New York," aniya.

Sa parehong vlog, inamin din ni Gutierrez na "secret crush" niya noon si Matteo Guidicelli.

"Hindi pa siya artista noon but I would see him kasi he would race with papa," ani Gutierrez.

"To the point na I practiced na my signature 'pag Guidicelli 'yong apelyido ko," aniya.

Pero nilinaw ni Gutierrez na isa rin siyang tagahanga ng misis ni Guidicelli na si Sarah Geronimo at sobrang saya niya nang ikasal ang dalawa.

Sa parehong vlog, ginaya rin ni Gutierrez ang "Pilita Bend" o iyong pagliyad ng kaniyang lola kapag kumakanta. Sumayaw rin si Corrales ng nauusong sayaw sa app na TikTok at tinuruan ni Gutierrez na mag-twerk.

Nakatakdang bumida si Gutierrez sa Kapamilya series na "Marry Me, Marry You" kasama si Paulo Avelino.