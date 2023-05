'Dirty Linen': Mila tinutukan ng baril si Ador

Napuno na si Mila (Janine Gutierrez) at pinagbantaan na ang buhay ni Ador (Epy Quizon) sa pagsisimula ng bagong yugto ng "Dirty Linen" nitong Mayo 1, 2023. ABS-CBN

Napuno na si Mila (Janine Gutierrez) at pinagbantaan na ang buhay ni Ador (Epy Quizon) sa pagsisimula ng bagong yugto ng "Dirty Linen" nitong Lunes.

Matapos mahuli sa kanilang hideout, sinakal ni Ador si Mila habang may hawak na baril. Agad namang dumating si Aidan (Zanjoe Marudo) at naawat ang dalawa.

Hindi na nakapagtimpi si Mila sa mga masasamang salitang sinambit ni Ador at tinutok nito ang baril kay Ador.

"Kaming mahihirap lang naman ang kaya niyong gawan ng ganito 'diba? Kaming mga walang kalaban-laban. Gusto ko lang mabuhay nang tahimik kasama ang pamilya ko," ani Mila.

"Alam mo naman 'yun diba dahil minsan ko nang naisip na ibenta ang sarili ko para lang magkaroon kami ng pantawid magkakapatid," dagdag pa niya.

Diin ni Mila, mahal niya si Aidan: "Hindi ako nagpapanggap, totoo 'tong nararamdaman ko, itong nararamdaman ko para kay Aidan, hindi ko naman sinasadyang maramdaman eh."

Naging makabagdamdamin din ang mga salita ni Mila sa pagmamaltrato sa mga mahihirap.

"Dahil alam ko na hindi niyo naman sineseryoso ang mga taong katulad ko, na pagkatapos niyo kaming pakinabangan, itatapon niyo lang kami na parang basura dahil wala lang naman ang mga buhay namin para sa inyo 'diba? Tae lang tingin niyo sa'min," aniya.

"Mahirap na nga, nakadapa na, sisipain niyo pa. Paulit-ulit na minamaliit at pinahihirapan pero tinitiis namin dahil kailangan mayroong nagsasakripisyo laluna kung nagmamahal ka."

Pilit na nilayo ni Ador si Aidan pero wala itong magawa at umalis na lang at biglang may dumukot sa kanyang mga hindi nakikilalang mga tao.

Tila may alam na rin ang mga Fiero tungkol kay Lala (Jennica Garcia) at pinaghihinalaan na rin nila si Mila.

Sa direksyon nina Andoy Ranay at Onat Diaz, mapapanood ang “Dirty Linen” weeknights sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC.

PANOORIN ANG EPISODE RITO: