SB19 idinetalye ang naramdaman sa Billboard awards nomination

"Achievement unlocked" kung ituring ng grupong SB19 ang kanilang nominasyon sa Billboard Music Awards sa kategoryang “Top Social Artists of the Year.”

Magkakahalo ang kanilang reaksiyon.

"Hindi po makapaniwala na may dumarating na ganitong blessing sa grupo namin,” ayon sa miyembrong si Pablo.

Dagdag pa ni Stell: "Pero masaya po sobra, sobrang speechless lalo na po nung gabing yun."

Ayon pa kay Josh: “Naiyak po ako nung time na yun kasi parang talagang naoverwhelm po ako, ito na po yung pinakamalaking nomination na nakuha namin.”

Sila ang unang Pinoy act na nominado sa BBMAs, kahanay ang BTS, Blackpink, at ang pop star na si Ariana Grande.

Pero aminado sila na may kaakibat itong pressure.

"Yung makilala kami, or ma-nominate kami, magkakaroon po ng bagong mata na titingin sa amin so we have to work even harder pa po para maipakita pa kung ano yung kaya ng grupo namin," ani Pablo.

"Ngayon kasi lumalakas na rin yung tunog ng OPM ng P-Pop, umaabot na po sa ibang bansa tulad ng Ben&Ben and the Juans, kaya hindi po imposible na may ma-nominate na ibang artist sa future,” ayon naman kay Stell.

Sinagot din ng grupo kung pupunta sila sa Billboard Music Awards sa America.

"'Yung thought pa lang na yun, parang kinikilabutan na kami, hindi pa po namin alam to be honest lalo na sa case ngayon, pandemic," ani Josh.

Hirit naman ni Pablo: "Grabe yung idea na yun, nandoon kami, grabe nice!"

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News