Alice Dixson nakabalik na sa Pilipinas kasama ang kaniyang baby

Mula sa Instagram ni Alice Dixson

Nakauwi na sa Pilipinas ang aktres na si Alice Dixson kasama ang kaniyang anak na si Baby A.

Sa kaniyang Instagram account, in-upload ng aktres ang video ng paglapag ng eroplanong sinasakyan pa-Maynila habang karga ang anak na si Baby A.

“Touch down ✈️ 🇵🇭,” maikling saad ni Dixson sa caption.

Sa kasunod na post, ipinasilip ng bagong ina na si Dixson ang hotel kung saan sila magka-quarantine, alinsunod sa safety protocol para sa mga dumarating sa bansa galing abroad.

Ayon sa kaniya, pinili nitong kumpletuhin ang quarantine period malapit sa doktor ng bagong silang na anak.

Nito lamang Holy Week, inanunsyo ng aktres na natupad na ang matagal nitong panalangin na magkaanak.

Sa kaniya ring social media account, ibinahagi ni Dixson ang magandang balita na tinawag niyang "munting himala".

“Despite the unexpected trials this year. God gave us a little miracle,” pahayag nito.

Kuwento pa niya, sa nakalipas na 10 taon, lagi niyang hinihiling sa kaniyang kaarawan na mabiyayaan siya ng anak.

“For those of you who really know me -- you’ve known that I’ve been praying for this every year on my birthday for 10 years now. Each year, my wish [was] the same when I blew out my candles,” ani Dixson.

