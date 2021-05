Ryan Bang inaming tuloy ang pagpapadala ng pera sa nanay na nasa Korea

Galing sa Instagram ni Ryan Bang.

Tila tuloy-tuloy ang biyaya na pumapasok para kay Ryan Bang na patuloy ang trabaho sa showbiz at sa negosyo sa kabila ng pagkakaroon ng pandemya.

Sa isang virtual press conference ng Mother’s Day movie ng Regal Entertainment na “Mommy Issues,” masayang ibinahagi ni Bang ang paglalambing sa kaniya ng tunay na ina na nasa Korea.

Ayon sa host ng “It’s Showtime,” hindi naman madalas humingi ang kaniyang ina ngunit patuloy pa rin ang pagpapadala niya ng pera sa kaniyang ina, lalo na kapag tumatawag ito at sinasabing nalulungkot na mag-isa lamang siya.

“Kaya lang tumatawag sa akin, ‘Anak, nade-depress ako. Mag-isa lang ako dito. Nalulungkot ako. Parang wala na akong pang-ulam.' Ibig sabihin, alam na. Alam na ng mga anak,” pabirong sagot ng aktor.

“Ibig sabihin, kailangan ng gamot ng nanay. Ang gamot ng nanay ko ay deposit,” natatawang sagot ni Bang.

Sa kabila nito, alam naman umano ng ina ni Ryan na may pinagdadaanan din ang aktor, lalo na ngayong may pandemya.

“Hindi na mahalaga 'yung amount, alam din naman ng nanay ko sa Korea na siyempre, lahat naman tayo may pinagdadaanan,” tugon nito.

Naka-relate si Ryan sa kuwento ng kaniyang bagong pelikula kasama sina Pokwang, Sue Ramirez, Jerome Ponce, at Gloria Diaz, dahil single mother din ang kaniyang nanay.

Kagaya ng pahapyaw ng “Mommy Issues” sa trailer, hindi rin sang-ayon noong una ang aktor nang minsang magka-boyfriend ang ina.

“Yung tunay na mommy ko sa Korea, single din siya, single mom. Nung meron na siyang boyfriend, nahirapan ako magtanggap,” pag-amin niya.

Ngunit kalauna’y naintindihan din nito na nangangailangan pa rin ang kaniyang nanay ng paglalambing bilang isang babae.

“Pero at the end of the day, naintindihan ko siya kasi babae pa rin 'yung nanay ko. Kailangan pa rin may lambing, hindi lang ng anak, 'yung lambing ng pag-ibig kasi babae pa rin 'yung puso niya,” saad ni Ryan.

Naghiwalay din aniya ang kaniyang ina at ang ikinukwentong nobyo.

Iikot ang pelikulang “Mommy Issues” sa kuwento ng mag-inang Pokwang at Ramirez na may kinakaharap na mga isyu sa kanilang relasyon. Si Bang ang magiging love interest ni Pokwang sa nasabing palabas.

Mapapalabas ito sa digital streaming sites na Upstream, KTX, iWant at TFC simula May 7, 2021.

