Melai, nagdiwang ng kaarawan sa 'Magandang Buhay'

MAYNILA -- Ilang linggo matapos ang kanyang ika-33 kaarawan, isang pagdiriwang para sa kanyang espesyal na araw ang natanggap ni Melai Cantiveros sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes.

Sa simula pa lang ng pang-umagang programa ng ABS-CBN ay naging emosyonal na sina Karla Estrada at Jolina Magdangal sa pagbabahagi ng kanilang mensahe para kay Cantiveros.

Para kay Estrada, malaki ang pasasalamat niya kay Cantiveros na aniya ay laging nandiyan para siya pasayahin.

"Lagi kong sinasabi na isa siya sa dahilan kung bakit talagang masipag akong pumunta sa trabaho dahil talagang siya ay nagpapasaya sa akin. Talagang itong kaibigan na ito ay maasahan talaga ito kahit anytime na tawagan mo, anytime na kailanganin, nasaan mang bundok 'yan, alam ko na tatakbo siya para sa akin bilang kaibigan niya," ani Estrada na pigil na sa pag-iyak.

"Alam ko na ang pagmamahal niya sa anak ko ay hindi talaga matatawaran, kaya nagpapasalamat talaga ako sa taong ito," dagdag ni Estrada.

Para naman kay Jolina, ibang ligaya ang laging hatid ni Cantiveros sa mga tao.

"Tama 'yung sinabi mo na nagbibigay talaga siya ng ligaya sa atin mapasa-show man 'yan o kahit nasa bahay tayo, nalulungkot tayo, isang tawag lang sa kanya, nagbibigay siya ng kasiyahan. Nararamdaman niya rin na nagwo-worry tayo bilang tao, kaya naman blessed siya. Isa siya sa tunay na nagbibigay ng ligaya at liwanag sa ating buhay," ani Magdangal.

Maliban kina Estrada at Magdangal, nakatanggap din ng video greetings si Cantiveros mula sa mga kasamahan niya sa "Pinoy Big Brother" na sina Maymay Entrata, Bianca Gonzalez at Toni Gonzaga.



Bumisita naman sa studio ng "Magandang Buhay" si Robi Domingo na nagbigay din ng mensashe para kay Cantiveros.

"Sa 'PBB' may term kami na sinasabi si Melai ang big winner of all big winners. Totoo 'yan, si Melai may magic 'yan. Kapag pupunta ng Bahay ni Kuya, kahit stressful ang environment doon, lahat kami nagme-memorize, siya ang nagpapaligaya sa lahat," ani Domingo.

Live via Zoom, ay binati rin ng isa pang miyembro ng "PBB" family na si Enchong Dee si Cantiveros.

"I wish you all the best. 'Yung kasiyahan ng mga anak mo at ng puso mo, support ako roon. I love you... Alam niyo ginagawa ni Melai 'yung kalahati ng trabaho. So ikaw bilang partner, ibinibigay mo rin ang kalahati ng trabaho mo para maging 100% kayo all the time," ani Dee.

Isa namang napakataas na "Happy Birthday!" ang tinanggap ni Cantiveros mula kay Regine Velasquez na ibinahaging isa siya sa mga tagahanga ng "Magandang Buhay" host.

"Ang message ko kay Melai, fan na fan niya ako kasi tuwang-tuwang ako sa kanya dahil ang bait-bait niya. Nakita ko siya noon sa Big Brother. Since that time ang layo na nang narating niya but she stayed the same, she never changed. Siyempre kailan ko lang 'yan na-realize upon meeting her when I transfered back to ABS-CBN. I am happy na lagi ko siyang makakasalubong. Happy ako dahil every now and then nandiyan ako sa show niyo so I get to see her and I get to know her more. Happy birthday and I love you," ani Velasquez sa pamamagitan din ng Zoom.

Maliban sa kanyang mga kaibigan at pamilya, nakatanggap din ng pagbati at pasasalamat si Cantiveros mula sa mga taong kanyang natulungan tulad ni Francine Diaz, isa sa mga bida ng "Huwag Kang Mangamba."

Sa huli, nagpasalamat si Cantiveros sa lahat nang bumati at nakaalala sa kanyang kaarawan.

Tinaguriang "Inday Kengkay ng General Santos," nakilala si Cantiveros sa pagsabak niya at pagkapanalo sa "Pinoy Big Brother: Double Up."