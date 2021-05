‘Bagong Umaga’ finale sumentro sa tunay na pagmamahal ng pamilya, kadugo man o hindi

Screenshot mula sa Bagong Umaga finale.

May mga batang nawawalay sa kanilang mga magulang ngunit may mga bagong pamilya na handa ring buksan ang kanilang puso para mga ito.

Sa pagtatapos ng “Bagong Umaga” nitong Biyernes, nahanap ni Tisay (Heaven Peralejo) ang kapatawaran na hiningi ng kaibigang si Angge (Michelle Vito) at ang kapayapaan at kalayaang mahalin ang pamilyang nag-aruga sa kaniya at ang tunay niyang pamilya.

Sa kabila ng nagawa ng kaibigang si Angge, mas nanaig kay Tisay ang pagmamahal sa matalik na kaibigan na itinuring niya na parang isang kapatid.

Bilang pagtalima sa dating pangako sa kaibigan, bumalik sa Nuestra Vida si Tisay kasama ang tunay na ina na si Maggie (Sunshine Cruz) upang sana’y sunduin si Angge at tuluyang sumama sa pamilyang kumupkop sa kaniya na sina Monica (Nikki Valdez) at Jose (Keempee de Leon).

Ngunit naudlot ang dapat sana’y pagsama ni Tisay nang dumating si Diana (Glydel Mercado), ina ni Angge, at pilit na pinapipili si Tisay sa kaniyang dalawang ina.

Dahil parehong mahal sina Monica at Maggie, hindi nagawang pumili ng bata kaya naman siya dapat sana’y babarilin ni Diana na naghihiganti sa pamilya ni Maggie nang tanggihan ng ospital na pagmamay-ari nila na operahan noon ang kaniyang anak.

“Hanggang kailan mo ba kami sisingilin? Ilang buhay ba ang kailangan mo para manahimik?” tanong ni Maggie.

Bago pa man may magawang masama si Diana sa mag-iina, nabaril na ito ng rumespondeng awtoridad na tuluyang naging daan sa para matigil ang mga masasama nitong balak.

Sa muling pag-uusap ni Tisay at ng kaniyang naging tatay sa matagal na panahon na si Jose, hindi itinanggi ng ama na nasaktan ito nang ipagtabuyan sila ng itinuring na anak.

Dito inamin ni Tisay na kaya niya ito ginawa ay para hindi na madamay ang kaniyang itinuring na pamilya.

“Sa inyo ko po natutunan 'yung tunay na pagmamahal sa pamilya. 'Yung buong pusong pagsasakripisyo para sa pamilya. 'Yung hindi mabigat dalhin,” paliwanag nito.

Sa huli, muling nagsama-sama sina Tisay, Ely (Tony Labrusca), Otep (Kiko Estrada), at Dodong (Yves Flores) upang dumalo sa pagpapasinaya sa isang tahanan para sa mga abandonadong mga bata na itinatag ng pamilya ni Tisay.

Ipinangalan ito kay Cai (Barbie Imperial) na isa sa mga naging biktima ng galit ni Diana.

Ayon kay Hilda (Rio Locsin), walang magulang na gugustuhinh mawalay sa kaniyang anak at hindi rin dapat husgahan ang mga ito sakali mang mahiwalay sa anak.

“Dahil ang puso ng ina ay bukas sa sinumang bata nangangailangan ng pagmamahal. At ang puso ng anak ay bukas sa sinumang magmamahal sa kanya,” pahayag ni Hilda.

Sa huli, hindi kinailangan mamili ni Tisay ng pamilya, parehas niyang tinanggap ang pagmamahal ng tunay at kadugo na Veradona at ang pagkataong binuo ng pamilya Magbanua.

“Kaya kahit Veradona ang dugong nananalaytay sa akin, Magbanua naman ang nakatatak sa puso at buong pagkatao ko,” ani Tisay.

Umabot sa anim na buwan ang pag-ere ng serye na “Bagong Umaga” na kinatampukan ng lock-in taping ng mga artista at produksyon dahil sa banta ng COVID-19.

Sa kabila ng naging pag-iingat, ilan sa mga aktor ng palabas tulad nina Peralejo, Cruz, Valdez, De Leon at Labrusca ang tinamaan pa rin ng coronavirus ngunit nakarekober naman bago matapos ang palabas.

