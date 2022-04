PBB: Ano ang first impression ng SB19 sa housemates?

Mula sa Kapamilya Online Live

Nag-uumapaw ang kagalakan ng teen housemates nang malamang magtatagal ng ilang araw sa loob ng Bahay ni Kuya ang Pinoy super group na SB19.

Mananatili ang SB19 sa bahay upang tulungan ang mga natitirang housemates sa kanilang weekly task na isang concert.

Para sa mga housemate, isang malaking karangalan para sa kanila na maturuan at makasama ang grupo na nagbibigay karangalan sa Pilipinas.

“Sobrang malaking honor and privilege po na makita ko sila at makilala namin sila. Face to face pa kuya. Pinapangarap lang namin yan dati,” saad ni Tiff.

Natuwa naman ang SB19 sa naging mainit na pagtanggap ng mga housemate sa kanila. Anila, nakakahawa umano ang energy na ipinapakita ng mga ito.

“Masaya po sila. Yun ang mahalaga. Ganun yung ipinapakita nila sa amin, ganun din yung makakapanood sa kanila. Mahalaga po yun kasi nae-express nila yung naramdaman,” pahayag ni Ken ng SB19.

Ipinakita rin agad ng mga housemate ang ilan sa mga kakantahin nila sa inihahandang concert na umani ng papuri sa SB19.

“Beside sa magaling silang kumanta at sumayaw, ini-enjoy po talaga nila yung ginagawa nila,” ani Pablo, lider ng grupo.

Isa sa mga inawit ng housemates ang kanta ng SB19 na “MAPA” na alay sa mga magulang. Dito, ikinuwento rin ni Pablo ang istorya sa likod ng awitin.

Aniya, naisulat ang kanya bago pa man magpandemya dahil malayo rin silang lima sa kani-kaniyang pamilya.

Sa pagkausap kay Kuya, sinabi ni Stell na hindi nila inaasahang magkakasundo agad sila ng mga housemates.

“Nakakagulat na unang kita pa lang nila sa'min, ang gaan na po agad sa loob,” ani Stell.

Madaling nakisama ang SB19 sa mga housemate na ipinagluto pa nila ng umagahan. Sila rin ang naghugas ng mga pinagkainan bago simulang ang ensayo.

