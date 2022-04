"Misis Piggy” magbibigay ng inspirasyon sa OFW moms

Maagang Mother’s Day gift ng iWantTFC ang pinakabagong original series na “Misis Piggy” na unang napanood nitong April 25.

Ito’y kwento ng pagsusumikap ng isang single parent para mabigyan ng magandang bukas ang kanyang mga anak. Matindi man ang mga pagsubok na kaniyang hinarap, hindi pa rin siya sumuko dahil sa pagmamahal sa kanila.

Beterana na sa mother roles ang bidang si Sylvia Sanchez, pero sa “Misis Piggy,” kasama niya ang kanyang real life daughter na si Ria Atayde.

Ginampanan ni Sylvia ang role na “Marivic,” single-mom, hiwalay sa asawa at mag-isang binuhay ang kanyang tatlong anak sa pagtitinda sa isang meat stall sa palengke.

Ang “Misis Piggy” ay sinulat at dinirek ni Carlo Catu at produced ng ABS-CBN Entertainment, iWantTFC, Dreamscape Entertainment, Nathan Studios, at Epic Media. Ayon kay Direk Carlo, makikita ng OFW moms ang kanilang sarili sa karakter ni “Marivic.”

Si Carlo Catu, direktor ng "Misis Piggy"

“Usually ang rason ng mga OFW ay to provide for the family, ang unusual kay “Marivic" ay malalaki na yung mga anak niya, ito mga graduate na sila, pero ang mga nanay ba guma-graduate rin ba sa kanilang mga responsibilidad?” tanong ni Carlo Catu, direktor ng “Miss Piggy.”

Sa tingin ni Direk Carlo, masasagot ng serye kung hanggang kailan magsasakripisyo ang isang ina para kanyang mga anak.

Para sa OFW moms, isusubo na lang daw ang pagkain nila, ibibigay pa sa mga anak. Isasakripisyo ang bakasyon para lang makapagtrabaho uli at makapagpadala sa Pilipinas.

“For sure pangarap ng mga OFW makauwi, pangsarili o pampamilya? Pero in this series maipapakita ang Filipino at kung paano tayo nagmamahal,” dagdag ni Direk Carlo.

Sa paglaki ng mga anak ni “Marivic,” tanggap na nyang may kaniya-kaniya na silang mga buhay. Ang kanyang panganay na si Lani (Ria Atayde) ay nurse na migrate sa Canada; ang pangalawa niya na si Steffi (Lana Bernardez) ay isang guro na nag-aaral ng Master’s Degree at nakakuha ng scholarship offer sa Amerika; ang kanyang bunso naman na si Jeffrey (Elijah Canlas), may balak kumuha ng internship sa Australia kapag matapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo.

PANOORIN ANG TRAILER NG "MISIS PIGGY":

Naging masalimuot lang ang kanilang buhay nang muling makipagkita at kausapin ng kanyang mga anak ang kanilang tatay, ang kanyang ex-husband na si Rupert (Ricky Davao).

Si Ricky Davao ang gumaganap na "Rupert", ang ex-husband ni "Marivic" sa series na "Misis Piggy"

Ano ang gagawin ni “Marivic”? Hahayaan niya bang bumalik sa buhay ng kanyang mga anak ang kanyang dating asawa o permanente na nilang kakalimutan si “Rupert” sa kanilang buhay. Abangan ang mga susunod na kabanata.

Nasimulang mapanood ang “Misis Piggy” noong April 25 at araw-araw may bagong episode na maabangan tuwing 8PM sa iWantTFC app (iOs and Android) at iwanttfc.com website.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa mga kababayan natin sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

PANOORIN ANG MEDIACON NG “MISIS PIGGY”:

