MAYNILA -- Nagpaabot ng kanyang pasasalamat ang batikang aktres at mang-aawit na si Sharon Cuneta sa baguhang aktor na si Jake Ejercito para sa suporta nito kina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis "Kiko" Pangilinan na tumatako bilang pangulo at pangalawang pangulo ng bansa sa darating na halalan sa Mayo 9.

"Si Mr. Jake Ejercito po na anak ni Pres. Erap at Ms. Laarni Enriquez ay sa simula pa lang ay all-out na ang support kay VP Leni at kay Kiko. Buong puso ang pasasalamat namin sa iyo, @unoemilio !!!" ani Cuneta sa Instagram.

"Para sa kinabukasan ng ating mga anak, apo, at mga henerasyon pang darating! Mabuhay ka at ang ating bansa!" dagdag ng aktres.

Si Ejercito ay isa lamang sa mga personalidad na aktibo sa pagpapakita ng suporta para kina Robredo at Pangilinan sa pamamagitan ng pag-post sa social media, pagdalo sa mga rally at maging ang pagsama sa house-to-house campaign.

Sa isa sa mga post ni Ejercito sa social media, hinikayat nito ang mga tagahanga na huwag sayangin ang pagkakataon na mamuno ang isang tulad ni Robredo.



Nito lamang nakaraang linggo, isinama ni Jake ang kanyang anak na si Ellie sa campaign rally ni Robredo.

Samantala, pinasalamatan din ni Cuneta si Robredo na nagbigay ng bulakalak para sa anibersaryo ng kasal ng aktres at ni Pangilinan.

"Dear Sen. Kiko & Sharon, Happy anniversary! May you continue to inspire others with your love. See you! Leni," pagbati ni Robredo sa card na kasama ng bulaklak.

"Maraming salamat po, Ma’am Leni sa pag-alala sa aming anibersaryo! May our Almighty God bless you and be with you and the girls always. We love you!!!" ani Cuneta.

Nagdiwang sina Cuneta at Pangilinan ng kanilang ika-26 na anibersaryo nitong Huwebes, Abril 28.