Pokwang, hindi pinagsisisihang naging single mother

Hindi lihim sa publiko na mag-isang itinaguyod noon ng aktres at komedyante na si Pokwang ang kaniyang anak na si Mae Subong bago nakilala ang partner na si Lee O’Brian.

Kaya naman nang magbigay ng mensahe ang dalagang anak sa virtual media conference ng kaniyang pagbibidahang Mother’s Day movie na “Mommy Issues”, hindi napigil ni Pokwang na maiyak.

Sinorpresa ang komedyante ng kaniyang anak sa nasabing online press conference, kung saan pinasalamatan siya ng anak sa lahat ng naging sakripisyo nito para sa kanilang pamilya.

“Thank you sa lahat ng sacrifice mo sa kuya ko and then sakin and Malia,” ani Mae.

Pinapurihan din nito ang katapangan ng ina na palakihin siya nang mag-isa noon at umaasang magiging katulad ng ina sa hinaharap.

“Kasi lahat yun sobrang tapang mo kahit noon pa na ikaw lang mag-isa, pinalaki mo ko mag-isa. Ang galing. Hopefully, in time, maging ganun din ako katapang,” dagdag pa ng anak ni Pokwang.

Bumuhos ang luha ng aktres na sinabing hindi niya pinagsisisihang naging single mother siya noon dahil para sa kaniya, biyaya ang pagkakaroon ng anak.

“Every child is a blessing. Hindi ko pinag sisihan na naging single mom ako. Dahil kayo ay mga biyaya sa buhay ko. Kuya mo, ikaw, si Malia,” saad ni Pokwang.

Kagaya ng maraming ina, handa umano si Pokwang na ialay ang kaniyang buhay para sa mga anak nang paulit-ulit.

“Kaya kong ibigay ang buhay ko sa inyo kahit ilang beses. Ganoon ko kayo kamahal,” ayon pa sa komedyante.

Iikot ang pelikula ni Pokwang sa kuwento ng mag-ina na may kinakaharap na mga isyu sa kanilang relasyon.

Makakasama ng aktres sina Sue Ramirez, Gloria Diaz, Jerome Ponce, at Ryan Bang sa pelikula ni Jose Javier Reyes na “Mommy Issues”.

Mapapalabas ito sa digital streaming sites na Upstream, KTX, iWant at TFC simula May 7, 2021.

