Nobyo ni Andi Eigenmann na si Philmar Alipayo, parte na rin ng Viva

Tila may bagong pagkakaabalahan ang surfer na si Philmar Alipayo bukod sa kaniyang pamilya at sa dagat matapos opisyal na maging parte ng talent agency ng Viva.

Sa Instagram ng Viva Artists Agency, malugod nilang binati ang bagong miyembro nilang si Alipayo.

“We are glad to announce that Philmar Alipayo is now part of our growing family. Welcome to Viva, Philmar!” saad ng Viva sa caption.

Bukod sa pagiging partner ng aktres na si Andi Eigenmann, naunang nakilala si Alipayo nang umukit ng kasaysayan bilang kauna-unahang kampeon ng Philippine Surfing Championship Tour noong 2017.

Masaya naman si Eigenmann sa bagong yugto ng buhay ng fianc√©. “Welcome to the VIVA fam mahal,” ani Eigenmann sa Instagram.

Sina Alipayo at Eigenmann ay kasalukuyang nasa Siargao kasama ang kanilang dalawang anak na sina Lilo at Koa.

Sinusundan ng marami ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel na pinangalanan nilang “Happy Islanders.”

