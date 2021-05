Jimuel Pacquiao tuloy pa rin sa pagboboksing kahit nasa showbiz na

Isa si Jimuel Pacquiao sa bagong miyembro ng Squad Plus

Walang planong iwan ng baguhang artista na si Jimuel Pacquiao ang paboboksing, ang isport na kinasikatan ng kaniyang amang si Manny Pacquiao, kahit na pinasok na nito ang mundo ng showbiz.

Handa umano si Pacquiao na balansehin ang kaniyang oras sa pag-aaral, pag-aartista, at pag-eensayo lalo pa’t online naman halos lahat ng gawain ngayong may pandemya.

“I think it’s just a matter of time management. Ngayon, I only have school, boxing, and showbiz and since online naman lahat it’s a little bit more flexible,” ani Pacquiao sa isang virtual press conference.

Ayon pa sa bagong miyembro ng Squad Plus, tuloy pa rin ang kaniyang pag-eensayo sa boksing sa kabila ng pandemya.

“Sa ngayon tuloy-tuloy pa rin naman. I always find time to train since 'yun naman 'yung pinaka-importante,” tugon nito.

“Kaya ko naman siya pagsabayin. There’s always time to train and I’m motivated naman when it comes to boxing so kaya naman.”

Sa kaniya naman pagpasok sa showbiz, ibinahagi niya na hilig din niya ang musika kagaya ng beatboxing.

“I like music a little bit and siguro one of my hidden talents is beatboxing so that would be one I would showcase if ever. 'Yung style ko ng beatboxing is competition style,” dagdag ni Pacquiao.

Bagamat marunong kumanta, hindi naman umano siya magaling dito, hindi katulad ng kapatid na si Michael.

Aniya, suportado nito ang nakababatang kapatid sa interes nito sa musika lalo pa’t tulad niya ay mahiyain din si Michael.

“I’m supportive naman of my brother’s music and I’m so proud of him. It’s like my brother’s way of coming out of his shell. I’m very, very happy for him,” ani Pacquiao na inaming may relasyon sa bagong artista na si Arabella del Rosario.

Pumirma rin si Pacquiao ng kontrata sa talent agency ng ABS-CBN na Star Magic.

