Darren Espanto at AC Bonifacio, iginiit na magkaibigan lamang sila

MAYNILA -- Nilinaw nina Darren Espanto at AC Bonifacio na mabuting magkaibigan ang turingan nila sa isa't isa.

Live via Zoom sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, iginiit ni Bonifacio na isang mas nakakatandang kapatid ang tingin niya kay Espanto.

"I think madami pong nagshi-ship sa amin pero kami ni Darren we have an agreement. Kasi kami ni Darren we help each other.. parang magkapatid na kami. He's like hindi naman kuya, but he's like an older brother that I didn't have," ani Bonifacio na tulad ni Espanto ay lumaki rin sa Canada.

Para naman kay Espanto, malaki ang pasasalamat niya na lagi lang silang nadiyan ni Bonifacio para sa isa't isa.

"AC and I po talaga is we are really good friends and we get each other po. And it never crossed our minds na parang 'paano kung naging tayo?' kasi our relationship, our friendship, isn't really like that po talaga," aniya.

"We are just so thankful to have each other's back all the time," dagdag ni Espanto.

Ayon kay Bonifacio, masasabing kabisado na nila ang isa't isa sa tagal na rin ng kanilang pagiging magkaibigan. Anim na taon na ang pagkakaibigan nila at marami na ring pinagsamahang proyekto.

Noong nakaraang taon, parehong nakauwi ang dalawa sa kani-kanilang pamilya sa Canada.

Kasalukuyang magkatrabaho ang dalawa sa “KaFamiliar Online Live” ng "Your Face Sounds Familiar" at "ASAP Natin 'To."

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC