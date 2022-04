MAYNILA -- Nagbalik-tanaw ang aktor na si Mccoy de Leon sa pagsubok na pinagdaanang depresyon noong 2020.

Sa kanyang social media post nitong Huwebes ng madaling araw, isang retrato na kuha mula sa isang eksena sa pelikula nila ng nobyang si Elisse Joson ang ibinahagi ng aktor.

Sa retrato, kita ang pag-iyak ni De Leon habang naroon si Joson para dumamay.

"Masyadong naging personal itong pelikula na to sa akin dahil... Naalala ko nung tinamaan ako ng sakit na hindi ko alam na meron pala ako. Nung taong 2020 na-diagnose ako ng depression. Nakangiti ako pero sa loob ko hindi kinakaya 'yung mga bagay na pinagdadaanan. Naalala ko rin naisama ko pa nga sa isang short film kung ano itsura ko nun. Ganitong oras din yun 4:40 a.m. kaya hindi ko makakalimutan 'yun hanggang sa inumaga ako at hindi nakatulog. Bigla nalang ako yuyuko, naiiyak at malapit nang sumuko," ani De Leon.

"Itong eksena na 'to ang parehas na parehas ng naramdaman ko nung nararanasan ko na 'yung sakit na 'yun. Hindi man parehas ang sakit na meron sa pelikulang it," dagdag ng aktor.

Giit ni De Leon, si Joson din ang kanyang nasandalan noon at tumulong sa kanya para malagpasan ang pinagdadaanan. Aniya, dahil sa nangyari ay labis ang kanyang pasasalamat sa aktres.

"Pero parehas na tao ang nasandalan ko noon siya ang naging gamot ko, sinamahan niya ako magpadoktor, binilhan niya ako ng pusa na sinasabing makakatulong daw ito higit sa lahat nilapit niya ako sa Diyos lalo lahat ng way naging lunas sa sakit ko noon. Kaya laking pasasalamat ko sa taong ito," ani De Leon.

Sa huli, nagbigay payo rin si De Leon sa lahat ng mga dumaranas ng depresyon.

"Sa lahat ng iba na nakakaranas pa nito laging may rason at 'wag susuko. Nai-share ko lang dahil nung nakita ko 'yung picture na 'to na galing sa pelikula namin bumalik lahat," pagtatapos ni De Leon.

Taong 2016 nang mabuo ang tambalan nina Mccoy at Elisse sa "Pinoy Big Brother."

Oktubre 2021 naman nang aminin sa publiko sa pamamagitan ng pagbisita nila sa "PBB" na may anak na sila.

Ang kanilang anak na babae na si Felize ay bininyagan nito lamang Pebrero.

