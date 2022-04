Jodi Sta. Maria, nagpahayag ng suporta kay Chel Diokno

MAYNILA -- Nagpahayag ng kanyang suporta ang aktres na si Jodi Sta. Maria sa human rights lawayer na si Chel Diokno na tumatakbo bilang senador.

Sa social media nitong Abril 24, isang retrato ang inilabas ni Sta. Maria kung saan kitang hawak niya ang pamaypay na may nakasulat na #ChelKaLang at isang campaign photo ng abogado.

Hello Tay @ChelDiokno ! Isa po ako sa mga CHEL-dren ninyo! πŸ’• Kailangan po namin kayo sa Senado πŸ’•πŸŒΈπŸ’• pic.twitter.com/zAA8DrDJcc — Jodi Sta.Maria (@JodiStaMaria) April 24, 2022

Matapos ang ilang oras, nagpsalamat si Diokno kay Sta. Maria sa pamamagitan din ng social media.

Thanks for the support, Jodi! Malaki ang maitutulong nito sa hangarin nating magkaroon ng gobyernong tapat, at mapaabot sa bawat Pilipino ang access sa libreng serbisyong legal!



PS. Nagkakagulo mga CHELdren, ang sabi papunta na talaga tayo sa exciting part! Sama ako dyan ha! πŸ˜„ https://t.co/8m4oAmybah — Chel Diokno (@ChelDiokno) April 24, 2022

Ang sikat na linyang "Papunta pa lang tayo sa exciting part" ay isa sa mga linya mula sa serye ni Sta. Maria na "The Broken Marriage Vow."

Nitong Abril 23, naging usap-usapan ng netizen ang nasabing linya nang ibahagi ito ni Sta. Maria sa social media.

Papunta palang tayo sa exciting part πŸ˜‰πŸ’•πŸŒΈπŸŒΈπŸ’•πŸ˜‰ — Jodi Sta.Maria (@JodiStaMaria) April 23, 2022