TINGNAN: Beach-themed prenup photos ni Ara Mina

Galing sa Instagram ni Ara Mina at kuha ng Nice Print Photo

Ipinasilip ng aktres na si Ara Mina ang kaniyang prenup photos kasama ang mapapangasawang si Dave Almarinez sa mala-paraisong isla ng Palawan.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ng beteranang aktres ang ilan sa mga litrato nilang magka-partner na kinuhanan sa Sunlight Eco Tourism Island Resort sa Culion, Palawan.

Sa isa sa mga larawan, makikitang nakasuot ng wedding dress si Ara habang naka-pink na coat si Almarinez habang nasa dalampasigan.

Sa kasunod na retrato, maging ang sunset sa isla ay hindi pinalampas ng dalawa para sa kanila prenup shots.

“When a man truly loves a woman she becomes his weakness. When a woman truly loves a man he becomes her strength. This is called exchanges of power,” ani Ara sa kaniyang Instagram.

Sa isa pang kuha ng Nice Print Photo, mapapansing nag-swimsuit pa ang aktres na napapanood ngayon sa seryeng “Ang Probinsyano.”

Nito lamang Enero, inanunsyo ni Ara Mina ang kaniyang engagement kay Almarinez na nangyari sa Laguna.

“Today I have received the most perfect gift from God. A prayer I have always been sincerely trusting Him to bring into my life. Dave, thank you for being my answered prayer," pahayag ng aktres.

Naibahagi din nito sa isang panayam ang ilang preparasyon sa kanilang kasal kabilang na ang napiling wedding singer na si Martin Nievera.

Magiging isa sa matrons of honor ang kapatid nitong si Cristine Reyes habang may partisipasyon din ang kaniyang anak na si Mandy sa espesyal na pagtitipon.

Anak ni Mina si Mandy sa kaniyang dating partner na si Patrick Meneses, na inimbitahan din niya sa kasal.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC