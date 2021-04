PANOORIN: Jhong Hilario, pinakilala ang anak sa 'Magandang Buhay'

MAYNILA -- Ibinahagi ni Jhong Hilario ang saya bilang ama sa kanyang anak na si Sarina.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, ipinakita ni Hilario sa mga manonood ang kanyang unang anak sa partner na si Maia Azores.

"Nakakapanibago. Pero okay lang, sabi ko darating at darating din naman talaga ako roon. Pero siguro at the age of 44, natural lang na maging tatay na talaga ako," ani Hilario, ang tinaguriang "Sample King."



Bilang ama, nakatoka sa kanya ang pagpapa-araw kay Sarina. Palitan din sila ni Azores sa pagpapatulog at pagpapaligo sa kanilang anak.

Ayon kay Hilario, labis ang kanyang kasiyahan bilang isang ama na aniya ay kumempleto sa kanyang buhay.

"Sobra. ...Sabi ko ang talagang magpapakumpleto sa buhay ko ay maging tatay," ani Hilario.

Sa programa, nagbigay reaksiyon din si Hilario sa bansag sa kanyang anak bilang "Sample Princess."

"Eh kasi hindi naman talaga ako papayag na parang hindi siya matutong magsayaw. Talagang sabi ko nga siguro it's time na 'yung talent ko ay ipasa ko naman sa kanya, alam niyo 'yon," ani Hilario.

"And siyempre maganda na rin sa tao 'yung healthy, 'yung maraming talent, 'yung maraming nagagawa. So siguro it's time na puwede ko namang ipasa sa kanya dahil aking baby," dagdag ni Hilario.



Matatandaang nagpaalam si Hilario bilang celebrity performer sa "Your Face Sounds Familiar" para magpokus sa pagiging ama niya kay Sarina.

