Melai Cantiveros, inaming kontento na sa buhay

MANILA -- Bukas si Melai Cantiveros sa anumang oportunidad na ibigay sa kanya ng ABS-CBN pagdating sa kanyang karera.

Sa Star Magic Celebrity Conversations, sinabi ni Cantiveros sa panayam ni Lauren Dyogi, head ng Star Magic, na tatanggapin niya anuman ang biyayang ibigay sa kanya hanggang pinagkakatiwalaan siya ng Kapamilya network.

"Ang plano ko rito sa showbiz ay nothing more, nothing less. Kasi para sa akin hindi lang ako ang anak ni Lord. Kung matapos man ang 'Magandang Buhay' ano ba ang kuwan (mangyayari), ibigay din ang blessing sa iba. Pero kung pagkakatiwalaan pa rin ako ng ABS-CBN, why not? I will grab the opportunity," ani Cantiveros.

"Pero kung ano ang plano ni Lord sa akin 'yun ang aking ire-respect. Basta go lang ako with the flow. Basta kung ano ang plano mo Direk, go, go, go. Pero Direk, laban lang tayo, si Lord lang ang nakakaalam," dagdag ni Cantiveros.

Giit naman ni Dyogi, hindi nawawalan ng biyaya ang mga mabubuting tao at maaasahan ni Cantiveros na patuloy siyang pagkakatiwalaan ng ABS-CBN.

Sa panayam, binalikan din ni Cantiveros ang naging pagsisimula niya sa showbiz mula nang magwagi siya sa "Pinoy Big Brother" hanggang sumabak sa pag-arte sa telebisyon at pelikula.

"Ngayon masasabi ko na parang kontento ako sa buhay ko na talagang thank you Lord kung ano ang mayroon ako. Sinasabi ko nga na 'di man ako mabigyan ng project pero ang pagkakontento ko ay sobra-sobra kasi yung trust na ibinigay mo Direk at ng ABS-CBN ay hindi basta-basta. Dito pa lang sa morning show ay tapos na ang laban sa (tindi) ng trust na ibinigay," ani Cantiveros patungkol naman sa programang "Magandang Buhay."

At sa mga hamon na pinagdaanan sa personal, karera at bilang Kapamilya, ibinahagi rin ni Cantiveros na mas tumindi pa ang kanyang paninindigan.

Sa ngayon ay abala si Cantiveros bilang host ng "Magandang Buhay" kasama sina Regine Velasquez at Jolina Magdangal.

