Jason Dy, ibinahagi ang dahilan ng kanyang 'hot' posts

MAYNILA -- Ibinahagi ni Jason Dy ang dahilan ng kanyang "hot" posts sa social media.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, nagbigay reaksiyon si Dy sa kanyang mga retrato na ang ilan ay kita ang kanyang dibdib at abs.

"Minsan lang tayo sa ganitong age. So take as many photos as you want," ani Dy.

Sumang-ayon din si Dy sa sinabi ng "Magandang Buhay" host na si Regine Velasquez na tila na sa punto siya ngayon ng buhay na kumportable na siya sa kanyang katawan.

Pag-amin naman ng ina ni Dy na kasama ring bumisita sa "Magandang Buhay," pinag-aawayan nila ng anak ang mga ganoong uri ng post.

"Minsan pinag-aawayan namin yang mga ganyan, 'bakit may padibdib kang mga ipinapakita na ganyan,'" ayon sa ina ni Dy.



Sa ngayon ay abala si Dy sa pag-promote ng kanyang pinakabagong awitin na "Ulit-Ulit."

Matatandaang nagsimulang makilala si Dy nang magwagi siya sa "The Voice of the Philippines" Season 2 noong 2015.



