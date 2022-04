Zanjoe Marudo, bida sa dalawang pelikula

MAYNILA -- Bibida sa dalawang bagong pelikula ang aktor na si Zanjoe Marudo.

Maliban sa "366" kung saan kasama niya sina Bela Padilla at JC Santos ay bidang aktor din si Marudo sa pelikulang "Ikaw Lang Ang Mahal" kasama naman si Kylie Verzosa.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Lunes, ibinahagi ni Marudo ang dapat abangan sa kanyang mga bagong proyekto.

Watch more News on iWantTFC

Sa "366," isang chef na magmamahal sa karakter ni Padilla ang gagampanan ni Marudo na aniya ay napakalayo sa karakter niya na si David Ilustre sa sikat na serye ng ABS-CBN na "The Broken Marriage Vow."

Nagsimula nang ipalabas ang "366" noong nakaraang Abril 22.

"Si Marco, kabaligtiran siya ni David Ilustre. Mapagmahal siya na hindi naghahanap ng kapalit. Mabait siya na chef so lagi niyang pinagluluto ang karakter ni Bela dahil hindi siya magawa ng karakter ni JC dahil nasa malayong lugar. So ang karakter ni Marco dito ay nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Isa siyang romantic love tragedy story, 'yun ang masasabi namin na tema ng pelikula. Yes, first time namin na magwo-work ni Bela sa isang pelikula," ani Marudo na ibinahagi rin ang pakiramdam na makatrabaho si Padilla.

"Noong start lang medyo nakakailang lang kasi nga direktor ko siya tapos leading lady ko pa siya. So every time umaarte kami, parang direktor ko ba ito o ka eksena, baka mapagalitan ako while ginagawa 'yung scene, hindi ba? Pero hindi. Ang bilis naming naka-adjust, second day pa lang naka-adjust na kami at nakakatuwa dahil ang ganda rin ng kinalabasan. So hindi naman mahirap na katrabaho mo, yung direktor mo, writer mo at leading lady mo as one," ani Marudo.

Sa "Ikaw Lang Ang Mahal," isang filmmaker ang gagampanan ni Marudo na aakyat sa Sagada kung saan niya makikilala ang karakter ni Verzosa na isa namang manunulat.

"Si Andrei, hahanapin niya ang sarili niya bilang isang filmmaker kung tatanggapin ba siya ng artist community sa Sagada. Kung pwede ba siyang mabilang sa grupo ng mga artist. Mas lalo kaming na-challenge at mas lalo kaming na-excite na tapusin ang pelikula dahil natutuwa kami sa nakikita namin at thankful kami kay direk Richard (Somes) dahil minahal niya at minahal niya ang mga character namin at kami rin kaya naman ang ganda rin ng kinalabasan pagdating sa monitor ng mga eksena namin, ng mga shot," ani Marudo.

"Very professional ni Kylie. Talagang nag-prepare siya para sa character niya, para sa istorya, kitang-kita mo na handa siyang umakyat sa Sagada para simulan ang movie," ani Marudo tungkol naman kay Verzosa.

Sa huli, ibinahagi ni Marudo kung ano ang matutunan ng mga manonood sa "Ikaw Lang Ang Mahal."

"Mas maiintindihan nila 'yung buhay ng artist at kung ano ang tumatakbo sa utak ng iba't ibang klaseng artist. Ugali nila, kung paano nila harapin ang mga sitwasyon sa buhay. About sa love naman, siguro matutunan nila na maging thankful sa mga situation na darating sa buhay at hindi lahat ng bagay ay permanente lahat ay may pagbabago, lahat ay may katapusan," ani Marudo.

Mapapanood sa Mayo 20 ang "Ikaw Lang Ang Mahal" sa Vivamax.