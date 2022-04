Sa episode ng ‘It’s Showtime’ nitong Miyerkoles, pumalag si Vice Ganda sa mga akusasyong ‘para sa prangkisa’ ng ABS-CBN ang naging hakbang ng ilang artista kamakailan. ABS-CBN



Sinagot ni comedy superstar Vice Ganda nitong Miyerkoles ang mga hirit na “para sa prangkisa” umano ng ABS-CBN ang naging hakbang ng maraming artista nitong nagdaang mga linggo.

Pumalag si Vice Ganda sa mga paratang sa social media sa live episode ng “It’s Showtime.” Napag-usapan ang prangkisa ng ABS-CBN habang pinapanayam ni Vice Ganda at Vhong Navarro ang Tawag ng Tanghalan contestant na si Dan Concilles.

Dahil “Sabihin Mo Na” ang kinanta ni Concilles, natanong ni Vice Ganda kung ano ang nais niyang sabihin sa magiging bagong pangulo ng Pilipinas, ngayong nalalapit na ang halalan sa ika-9 ng Mayo.

Nabanggit ni Concilles ang kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN, dahil aniya, “Nawalan din kami ng saya noong nawala [sa ere]” ang network.

Halos dalawang taon mula nang mawala sa free TV ang ABS-CBN, matapos hindi bigyan ng Kongreso ng panibagong prangkisa.

Sa puntong ito, minarapat ni Vice Ganda na sagutin ang ilang akusasyon na nababasa niya tungkol sa ilang Kapamilya stars.

Walang binanggit na konteksto si Vice Ganda. (Mapapanood sa 16:50 ng video sa ibaba.)

Noong Sabado, dumagdag ang “Unkabogable Star” sa dose-dosenang artista na ini-endorse ang kandidatura ni Bise Presidente Leni Robredo sa pagka-pangulo. Si Robredo ay bahagi ng oposisyon.

“Linawin lang natin, ha. Kasi ang daming nagsasabi, itong mga artistang ‘to, may mga ginagawa sila dahil ang tanging pakay nila ay para maibalik ang prangkisa.

“Para lang sa kaalaman ng nakararami, wala na ho kaming inaasahang prangkisa, dahil ‘yung dati naming prangkisa, meron na hong nagmamay-ari nu’n. Wala na po kaming hinahabol na dating prangkisa, dahil ang prangkisa namin ay may nagmamay-ari na, at pagmamay-arian nila ‘yan ng ilang dekada,” aniya.

Nitong Enero, kinumpirma ng National Telecommunications Commission na ang dating frequencies ng ABS-CBN ay hawak na ng Advanced Media Broadcasting System Inc. ni dating senador Manny Villar (Channel 2 at 16), ng Sonshine Media Network ni Pastor Apollo Quiboloy (Channel 43), at ng Aliw Broadcasting Corporation (Channel 23).

“Wala na pong mahahabol ang ABS-CBN,” ani Vice Ganda. “Wala na pong in-apply na franchise ang ABS-CBN, kaya wala po kaming hinahabol na franchise. Hindi na naman mahahabol ‘yun.”

“ABS-CBN is no longer after any franchise,” pagdidiin niya.

Dagdag pa ni Vice Ganda: “Kasi lagi kong nababasa, ‘Si ganiyan, kaya ganiyan, dahil sa franchise, kasi umaasa sila.’ Wala nang inaasahan. Tapos na ‘yung kabanata na ‘yun. Tapos na.”

Gayunpaman, nakakabangong muli ang ABS-CBN, aniya. Ipinunto ni Vice Ganda ang bagong direksyon na tinatahak ng kumpanya bilang content provider, na unti-unting nagbibigay muli ng trabaho sa mga nawalan noong ipinagkait ang panibagong prangkisa.

“Puwede pang manumbalik ang mga trabaho, kasi ngayon, ang ABS-CBN ay nag-po-produce o lumilikha ng maraming content na maaaring ipalabas sa maraming plataporma. Mas maraming content, mas maraming trabaho. Kaya ang ABS-CBN ay unti-unti na namang nagbubukas ng mga oportunidad,” sabi ni Vice Ganda.