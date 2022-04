Komedyanteng si Kitkat, babae ang magiging anak

MAYNILA -- Ibinahagi ng komedyanteng si Kitkat na babae ang magiging anak nila ng kanyang mister na si Waldy Fabia.

Sa social media, ibinahagi ni Kitkat ang ginawa nilang gender reveal.

"Its a GIRL!!! We all thought it's Mini Walby. All the signs and itsura ko at lahat ng mga kaitiman at pimples meron ako, kaya akala namin BOY! Pero pasasaan pa, kailangan may magmana ng trono, MY VERY OWN MINI ME! at THANK YOU LORD SUPER HEALTHY BABY," ani Kitkat.

Ibinahagi rin ng aktres na Uno Asher ang magiging pangalan ng kanilang baby girl

"ASHER from the Bible means 'THE LUCKY ONE, BLESSED and The HAPPY ONE' Girl man or boy, 'yan na talaga ang name… 1 month palang ako, may name na talaga s'ya," dagdag ng aktres.

Matatandaang nito lamang Pebrero nang ibahagi ni Kitkat ang kanyang pagbubuntis.

Ayon kay Kitkat, tila milagro nilang maituturing na hindi siya hirap sa kanyang pagbubuntis.

