Boots Anson Roa declares support for Leni Robredo

Veteran actress Boots Anson Roa

MANILA – Veteran actress Boots Anson Roa has publicly declared her support for the presidential bid of Vice President Leni Robredo in the May 9 elections.

In a pre-recorded message, Roa shared that she personally witnessed how it was to live under a Marcos regime from 1965 to 1986.

“Sabi ng lola mo maganda ang panahon noon? Yung more than 20 years ng diktadurya, naranasan ko lahat iyon. Kasama din ako doon sa mga naniwala noong una. Baka naman kailangan. Baka maganda yung pinapangakong disiplina,” she said.

“Pero nakita ko with my own eyes ang pagbagsak ng ekonomiya, yung gutom at kawalan ng trabaho. Naranasan kong magkaroon ng mga kaibigan na bigla na lang nawala, mga simpleng tao. Yung iba natagpuang patay. Karamihan hindi na nakita,” she added.

Posing a question to the country’s current voters, Roa asked: “Kakayanin mo ba yung mahigit dalawampung taon na hindi ka sigurado kung buhay pa o wala na ang mahal mo sa buhay? Hindi ka manlang makapagpaalam dahil wala kang bangkay na ipinaglamay o inilibing.”

Roa said she does not want anyone to experience that kind of pain again.

“Mga apo, sana hindi ninyo maranasan. Sana hindi na natin maranasan muli. Nobody recovers from that pain. Take it from me mga apo. Hindi natin golden years iyon,” she said firmly.

Finally endorsing the candidacy of Robredo, Roa said: “Pero yung pinapangarap nating bayan, pwede pa nating ilaban iyan. Pwede pa tayong magbago ng isip. Sa ilalim ng mahusay at matapat na pangulo, gagaling ang Pilipinas. Ngayong 2022, ang presidente ko ay si Leni Robredo.”

To end her spiel, Roa stated: “Boots Anson Roa-Rodrigo po. Dating naniwala sa pangako ng disiplina at pagkakaisa pero nakita at naranasan ang katotohanan.”