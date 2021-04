Sunshine Cruz, balik-trabaho na matapos gumaling sa COVID-19

MAYNILA -- Balik-trabaho na ang aktres na si Sunshine Cruz higit isang linggo matapos niyang gumaling sa COVID-19.

Nitong Martes, isa si Cruz sa naging bisita sa "Magandang Buhay," kung saan inamin niyang hindi naging madali ang naging laban niya sa coronavirus.

Sa programa, ibinahagi ni Cruz na higit 20 araw siyang sumailalim sa isolation mula nang magpositibo sa nakamamatay na sakit.

"It was hard kasi I had to isolate for 21 days. Tapos alam mo 'yung nalulungkot na ako kasi nakikita ko' yung iba na... kasi mayroon ding nag-test ng positive after 14 days they were already working out, they were already with their families and their kids," pauna ni Sunshine, 43.

"So parang ako, what's happening? How come 'yung symptoms ko ang tagal-tagal talagang nawala. Kaya nga I lost 10 lbs.," dagdag ni Cruz.

Sa kabila nang pinagdaanan, iginiit ni Cruz ang pasasalamat na gumaling siya sa COVID-19.

"Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na ang dami-daming nag-i-struggle sa hospital nahihirapan talaga, pero ako I was able to survive 'yung pagkakaroon ng COVID inside my house, isolated at walang nahawa kahit sino. So that alone is a blessing already," ani Sunshine.

Naunang kinumpirma ni Cruz na nagpositibo siya sa virus noong Marso 27.

Hindi inaasahan ay umabot ng tatlong linggo ang isolation ni Cruz kung saan naranasan niya ang sintomas ng COVID-19 gaya ng lagnat at ubo.

Abril 16 nang ibalita ni Cruz na nagnegatibo na siya sa coronavirus.

Bumisita si Cruz sa "Magandang Buhay" para anyayahan ang mga manonood na tutukan ang huling linggo ng "Bagong Umaga" kung saan isa siya sa mga bituin.

