Sa pagpasok sa showbiz, Jimuel Pacquiao ‘di pa interesado magkaroon ng love team

Bagamat handa itong maging versatile na aktor, hindi pa umano prayoridad ng baguhang artista na si Jimuel Pacquiao ang magkaroon ng love team partner sa ngayon.

Sa isang virtual na panayam kay Pacquiao, inamin nito sa naghihintay pa siya sa ngayon ng mga oportunidad sa pagpasok niya sa showbiz.

Pinagtutuunang pansin din aniya ang pagpapabuti sa kaniyang sarili at talento lalo pa’t nagsisimula pa lamang ito sa industriya.

“Sa ngayon siguro when it comes to love teams, it’s not really like one of the things na pinakagusto ko, pero I’m willing to be versatile naman and I’m just waiting for opportunities sa ngayon,” ani Pacquiao.

“First, I still have a lot to work on and I’m still a newbie here so easy start muna and then work myself up. I think that’s the plan.”

Ibinahagi rin nito na hindi niya inakala na magiging ganap siyang artista ngunit ikinuwento na marami na rin ang lumapit sa kaniya noon upang subukang pumasok sa showbiz.

“At first, I never thought of myself as an actor. But then, there are lots of offers here and there. They always say na when you are young, always try everything,” tugon ni Pacquiao.

“So naisipan ko na subukan kasi even in high school I had experience din naman when it comes to acting so I want to give it a try and see how it goes from here,” dagdag nito.

Suportado naman umano siya ng kaniyang magulang na sina Filipino boxing icon Manny Pacquiao at Jinkee Pacquiao sa napiling propesyon lalo pa’t ayaw nilang sumunod si Jimuel sa pagboboksing.

“They’re very supportive naman kasi kung papapipiliin sila, showbiz or boxing, siyempre dun sila sa showbiz kasi ayaw nila akong mag-boxing. When it comes to showbiz, they’re very supportive naman,” ayon kay Jimuel.

“They made sure in the beginning na I really wanted to go in kasi it’s very taxing daw, schedule-wise. So parang tinanong nila talaga ako bago ako pumasok.”

Hindi naman bago sa aktor ang mga intriga at atensyon dahil na rin sa naging kasikatan ng kaniyang ama.

Noon pa man, nakakatanggap na umano siya ng samu’t saring mga komento mula sa publiko lalo na sa social media.

“Medyo sanay na ako ngayon kasi ever since kahit nung maliit pa kami, grabe na 'yung attention sa dad ko. Every time he has his fights, nasasali kami sa mga interviews, ganun. And marami ding nag-co-comment on social media about us,” pagbabahagi ni Pacquiao.

Binabalanse naman aniya ang ipinapakita sa mga tao upang masigurong mayroon pa rin siya pribadong buhay.

“So siguro I’m used to it na. I try to parang balance it out, what I show to people. Meron pa rin naman akong private life. Like I know what not to show to people and stuff like that. I think it’s because I’m used to it na ngayon since maliit pa kami.”

Kabilang si Pacquiao sa mga bagong miyembro ng Squad Plus. Pumirma na rin ito ng kontrata sa talent agency ng ABS-CBN na Star Magic.

