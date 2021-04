Sa kaniyang ika-15 taon sa showbiz, Kim Chiu maglalabas ng bagong kanta

Mula sa Instagram ni Kim Chiu

Matapos ang viral na “Bawal Lumabas” nitong kanta noong 2020, maglalabas muli ng bagong single ang “It’s Showtime” host na si Kim Chiu na pinamagatang “KIMMI” kasabay ng kaniyang ika-15 anibersaryo sa showbiz.

Sa kaniyang Instagram account, may pasilip na si Chiu para sa kaniyang bagong upbeat song na lalabas sa Abril 30.

Sa naturang post, ipinarinig ng aktres ang kaunting parte ng bagong awitin na tila party anthem at may halong Bisaya sa lyrics.

“Roll up to the party roll up roll up to the party! Dili ta mang gawas kay manayaw tag in ani,” sabi sa bahagi ng awitin.

Noong nakaraang linggo, may pahapyaw na si Chiu sa kaniyang bagong recording nang mag-post ng larawan habang nasa isang recording studio.

“Classmates!!! BAWAL PA RIN LUMABAS!!!!! Now.... What to do?!” pabirong banat ng host.

Ginawa ng “It’s Showtime” mainstay na si DJ M.O.D. ang nasabing kanta na pasok umano sa genre ng EPM o Electronic Pilipino Music.

Noong nakaraang taon din, inilabas ni Chiu ang birthday single na “Wag Kang Bumitaw.”

Nito lamang Linggo, inalala ng aktres kung paano nagsimula ang kaniyang karera sa industriya bilang isang simpleng teenager sa Cebu na umaasang mapanood sa TV at matulungan ang pamilya.

“I remember I always save 12 pesos in my baon for the week para may pamasahe going to church 'pag Sunday, I always pray at the Sto. Niño church and part of my prayer is these two pero dulo na dahil alam ko impossible and parang malabo lalo na 'yung una,” ani Chiu sa Instagram.

Ngayon, hindi siya makapaniwala na natupad ang ipinagdarasal noon na akala niya’y imposibleng pangarap.

