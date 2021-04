Para kay Melai, okay lang na late ang birthday greeting ng 'forever crush' na si Jericho

MAYNILA -- Ibang kilig ang hatid ng simpleng mensahe ni Jericho Rosales para sa komedyante at host na si Melai Cantiveros.

Sa Instagram nitong Lunes, ibinahagi ng "Magandang Buhay" host ag isang screengrab na nagpapakita ng naging pagbati sa kanya ni Rosales para sa kanyang kaarawan nitong Abril 6.

"Is this trueeeeee??????? Waaaahhhh Kahit 20 days ka na late ma-greet Jericho i will forever cherish it," ani Melai.

Sa naging guesting noon ni Rosales sa "Magandang Buhay," hindi naitago ni Cantiveros ang kanyang kilig at paghanga sa aktor.

"Ang galing-galing talaga ni Jericho Rosales... Sobra talaga. Grabe ang respeto ko kay Papa Echo... 'Yung pagka-crush ko ay sobra ang respect ko. Talagang I cannot believe this is happening," ani Cantiveros.

Matatandaang nasa loob pa lang ng "Pinoy Big Brother" house si Melai ay aminado siyang si Rosales ang kanyang showbiz crush.

Sa isang task na naipanalo niya noon sa "PBB" ay nabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng dinner-date kasama si Rosales.

Sa kanilang naging "getting to know you" dinner ay inalayan pa ni Rosales si Cantiveros ng isang awitin.

Si Cantiveros ay kabiyak ni Jason Francisco na isa rin sa mga housemate sa "PBB." Sa ngayon ay dalawa na ang anak nina Cantiveros at Francisco na ikinasal naman noong Disyembre 2013.

