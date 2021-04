JM de Guzman, naniniwalang may mga blessings siya na ‘di niya deserve

Mula sa Instagram account ni JM de Guzman

Inamin ng aktor na si JM de Guzman na isa sa mga dahilan kung bakit ito sumali sa Philippine Air Force ay ang maibalik ang mga biyayang natatanggap.

Sa panayam kay Toni Gonzaga sa online show na “I Feel U,” nausisa si De Guzman sa kaniyang magiging papel bilang isang reservist ng Air Force na bansa kung saan ipinaliwanag ng aktor na maaari silang tawagin upang magserbisyo sa bayan kapag kinakailangan.

Dagdag pa ng isa sa mga bida ng “Init sa Magdamag,” paraan na rin niya ito upang ibalik ang mga biyayang natanggap sa kabila ng mga pinagdaanan sa niya sa buhay.

“Personally sa mga pinagdaanan ko sa buhay gusto ko 'yung blessings na natatanggap ko, gusto ko ibalik. Kaya ako nagre-relief katulong ng Air Force,” ani De Guzman.

Ngunit ikinabigla ni Gonzaga ang kasunod na pahayag ng aktor na sinabing may mga blessing itong nakuha na, sa tingin niya, ay hindi niya deserve matanggap.

Ayon kay De Guzman, mabigat sa kaniyang kalooban na bilangin ang mga natanggap na biyaya noon lalo na noong dumaan ito sa matinding dagok sa kaniyang buhay.

“Personal na opinion ko ‘yun, dahil sa mga nangyari sa past. Maano sa dibdib na 'di mo share o bilangin mo,” paliwanag nito.

Pero naniniwala naman ang aktor na ang mga oportunidad na natatanggap ngayon ay deserve na niya lalo pa’t mas pinag-iingatan na umano niya ang sarili at pagpapahusay sa kaniyang ginagawa.

“Ngayon siguro [itong teleserye], ‘yun deserve ko. Taking care of myself. And still seeking to improve my craft. Mag-deliver pa,” pagbabahagi ni De Guzman.

Bagamat maraming natutunan sa pagganap bilang Peterson sa bagong teleserye, nabanggit din ni De Guzman sa panayam na hindi niya sigurado kung makakahanap pa siya ng bagong karelasyon.

“Sa ‘pag tackle ko ng role, may mga natutunan din ako sa sarili ko. Like kung paano ako magmahal, kung paano ako humarap sa mga specific circumstance. 'Di ko alam kung magmamahal ako ulit, eh,” tugon ng aktor.

Ayon kay De Guzman, inihahanda pa niya ang sarili kung sakaling muling iibig dahil nagsisimula pa lamang umano siya muli.

“Binabantayan ko ‘yung emotional state ko sa ngayon. Pinapa-mature ko pa, kasi kakasimula ko lang ulit. I’m really looking forward sa mga next chapters pa ng buhay ko. Ewan ko kung ano pang mangyayari, pero I’m preparing and making it stronger,” saad nito.

Mapapanood ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

Related video:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC