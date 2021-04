Andi Eigenmann ipinasilip ang surfing session ng anak na si Lilo kasama ang ama

Screenshot mula sa vlog ni Andi Eigenmann.



Hindi nakakagulat kung sa maagang edad ay maging mahusay na surfer ang anak nina Andi Eigenmann at Philmar Alipayo na si Lilo dahil ngayon pa lamang ay tila kinagigiliwan na ng bata ang isport.

Sa bagong labas na vlog, ipinakita ni Eigenmann sa kanilang mga tagapanood ang mga activities na karaniwang ginagawa nila kasama ang mga anak sa Siargao.

Sa simula ng araw, makikitang si Eigenmann ang tila naka-toka sa pagbabantay sa dalawang anak na si Lilo at Koa.

Abala ang mag-iina sa pagbabasa at pagkukulay ng mga libro habang nagsisimula na umanong mag-surfing si Alipayo.

Ayon sa aktres, bagamat magulang na silang dalawa, hinahayaan pa rin umano nila ang kanilang mga sarili na gawin ang mga nagpapasaya sa kanila.

“We both have our own thing aside from being parents. 'Di namin kakalimutan 'yung sarili naming hobbies and interests. And we both give each other the chance to still be able to do that,” ani Eigenmann.

Matapos ito, sinama na si Lilo, 1, ng ama sa dagat upang mag-surfing kung saan lakas loob itong dumapa at tumayo sa surf board kasabay ng mga baby waves sa Siargao.

Hindi ito ang unang beses na nag-surfing si Lilo kasama ang ama matapos unang sumampa sa board noong 10 buwang taong gulang pa lamang siya.

Kuwento pa ni Eigenmann, madalas ay halinhinan silang mag-asawa sa pagbabantay ng mga anak upang may iba ring magawa ang isa sa kanila.

Panoorin ang buong vlog dito:

