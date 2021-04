Alma Moreno, may payo sa mga babaeng niloko ng mahal nila

MAYNILA -- Naging bukas ang aktres na si Alma Moreno sa pagbabahagi kung paano malaman kung niloloko ka ng taong mahal mo.

Ito ang naging paksa sa pinakabagong vlog ng anak ni Moreno na si Winywyn Marquez. Nagsimula ang pag-uusap ng dalawa sa pagkukuwento ni Winwyn na una na niyang nakausap ang amang si Joey Marquez.

Ani Winwyn, nauna nang nagbigay ng mga tip ang ama kung paano malalaman na nagloloko na ang isang lalaki.

Para naman kay Alma, unang paraan para malamang niloloko ka na ng taong mahal mo ay ang sinasabing woman's instinct.

"Una, ang bababe malakas ang pakiramdam. Mararamdaman niya 'yan bilang isang babae. Ang kutob ay iba talaga. Lalo na sa akin bihirang magkamali ang kutob ko sa lahat. Sa babae, hindi lang bilang girlfriend, bilang asawa, bilang ina, lalo na sa anak, ang lakas ng pakiramdam," aniya.

Ayon kay Alma, malinaw din na senyales na nagloloko na ang iyong mahal kung hindi na nito ginagawa ang dating nakasanayan.

"Mararamdaman mo naman na 'yung everyday niyang ginagawa, 'yung pagtawag sa iyo, 'yung pag-I love you niya, pag-good morning niya o good night, biglang mababago 'yon na unti-unti. 'Yan may ibig sabihin yan. Hindi agad-agad," ani Moreno.

Giit ni Alma, kahit batid mong niloloko ka na importanteng makita mo pa rin na talagang pinagtataksilan ka ng iyong mahal.

"Kung gusto mong mag-stay ang relasyon mo hayaan mo muna siya. Hindi naman aamin 'yan kahit may nakita ka na sa text o anuman ang nabasa mo sa text, wala 'yan. Kailangan may mapatunayan ka sa dalawang mata mo," aniya.

"Kailangan may katibayan, patunay na niloko ka niya. Minsan kasi ang text ang daling lusutan, idi-deny nila 'yan," dagdag niya.

Sa vlog, nagbigay payo din si Alma sa mga taong niloloko.

“Hanggang kaya mong isalba ‘yung relasyon ninyo, isasalba mo. Pero kapag napuno na ‘yan, may hangganan talaga. May hangganan ang lahat ng bagay," aniya.

"Kapag naubos ka na, sorry ka, sorry [sa] boy. Kasi kapag ayaw ko na ayaw ko na, kasi ginawa ko na yung part ko. ... Wala siyang masisisi sa ’yo na bakit hindi ka nagtiis. Wala eh sobra na ‘yun eh,” ayon kay Alma na inihabol na ipagdasal at ipaubaya na sa Diyos ang taong nanloko sa iyo.

Giit naman ni Winwyn, maayos ang relasyon ng kanyang mga magulang. Aniya, mabuting magkaibigan sina Alma at Joey.

“My mom and my dad are like best friends. And it’s nice na nakakausap ko sila tungkol sa mga ganitong bagay,” ani Winwyn.

“Kasi kami naman ng daddy mo, magkaibigan kami. Sobrang magkaibigan kami ngayon, lalo na pagdating sa mga anak po namin. Sobrang nagkakasundo ho kami,” dagdag ni Alma na iginiit na masaya siya para kay Joey na nakatagpo ng mabuting taong nag-aalaga at nagmamahal sa kanya.

Ayon naman kay Winwyn, hinihintay na lang nila ang bagong pag-ibig para sa kanyang ina.

“Nag-aantay na lang kami kung sino talaga ang (para) sa mom. Ito ang lagi niyang sinasabi, ishi-share ko lang. Kapag mayroong love life ang mom ko, sobrang nahihirapan siya sa work. ‘Pag wala naman siyang love life, sobrang nagpo-prosper siya sa work," ani Winwyn.

Pag-amin ni Alma, mayroong mga nanliligaw sa kanya. "Kaya lang talaga, kahit sa date, takot ako na makipag-date," aniya.

