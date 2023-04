MAYNILA -- Humingi ng tawad ang isang gym instructor kay Vice Ganda na dati niyang kaklase sa Far Eastern University dahil sa pambu-bully nito noon sa komedyante.

Sa "Isip Bata" segment ng "It's Showtime" nitong Martes, naikuwento ni Teddy Amor kung paano nila inaasar si Vice noon.

“Humihingi ako ng sorry kay Vice. Kasi that time, kasi may kaibigan siyang gusto kong ligawan, type ko. Inaayawan niya ako dahil kay Vice. So, ang ginagawa naming tatlo rin kaming lalaki, binu-bully namin siya. Sorry," ani Amor.

Giit naman ng mga kaibigan at kapwa hosts ni Vice na sina Jhong Hilario, Vhong Navarro, Ogie Alcasid at Amy Perez na ang importante ay bawal ang pambu-bully.

"Pero ang importante ay malaman natin na bawal ang mam-bully," ani Hilario.

"Huwag, mambu-bully," hirit naman ni Navarro.

Giit naman ni Amor: “Noong araw naman kasi (ang) bully, parang nang-aasar lang, walang pisikal.”

"Saka (malaki) ang paggalang namin sa kanya dahil sa exams at quizzes ay tatlo sila nangunguna. Matalino si Vice Ganda," ani Amor.

