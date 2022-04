MAYNILA -- Nakatanggap ng pasasalamat si Gary Valenciano mula kay Sen. Francis "Kiko" Pangilinan na tumatakbo bilang bise presidente sa darating na halalan ngayong Mayo.

Si Valenciano ay mister ni Angeli Pangilinan, isa sa mga kapatid ng senador.

Nitong Martes, Abril 26, sa pamamagitan ng Twitter ay ibinahagi ng senador ang mga retrato na kuha sa ginawang pangangampanya ni Valenciano.

Maliban kay Valenciano ay pinasalamatan din ng senador ang kanyang kapatid na si Anthony Pangilinan na ama naman ng aktor na si Donny Pangilinan.

I'm really blessed to have a very supportive family during this campaign. Thank you so much, @GaryValenciano1 and @apangilinan for doing house-to-house in Antipolo. 🙏 pic.twitter.com/zUlamIgxxk — Kiko Pangilinan (@kikopangilinan) April 25, 2022

"I'm really blessed to have a very supportive family during this campaign. Thank you so much, @GaryValenciano1 and @apangilinan for doing house-to-house in Antipolo," ani Pangilinan.

Nito lamang Sabado, Abril 23 sa grand rally sa Pasay para sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan tandem ay muling ipinakita ni Valenciano ang suporta sa senador at kay Bise Presidente Robredo nang magtanghal siya kasama ang kanyang anak na si Gab.

Noong Marso, pinasaya din ni Gary ang ilang Filipino sa Los Angeles nang awitin at sayawin niya ang pinasikat niyang awit na "Shout 4 Joy" para sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan caravan.

Maliban kay Valenciano, ilan pa sa mga personalidad na nagpaabot na ng suporta sa Leni Robredo-Kiko Pangilinan tandem ay ang mismong asawa ng senador na si Sharon Cuneta, ang pamangkin niya na si Donny Pangilinan, sina Angel Locsin, Vice Ganda, Regine Velasquez, Kuh Ledesma, Ogie Alcasid, Robi Domingo, Jolina Magdangal, OPM band Ben&Ben, Ely Buendia, at marami pang iba.