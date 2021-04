Heaven Peralejo, ibinahagi ang natutunan sa pagkakaroon ng COVID-19

MAYNILA -- Hindi naging madali ang naging laban ni Heaven Peralejo matapos magpositibo sa COVID-19.

"Grabe po talaga ang pinagdaanan ko ng COVID na 'yon. Kasi seven days ako lang po mag-isa sa hospital. To the point na 'yung frontliners lang po talaga 'yung.. parang sila ang pamilya ko. To the point na hindi ako makapunta ng CR kung wala po sila. So ganun din po kami nagkaroon ng bonding," kuwento ni Peralejo sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, Abril 26.

Ayon kay Peralejo, isang mahalagang bagay na natutunan niya sa nangyari ay ang mabuhay sa kasalukuyan.

"Nung time na nagkaroon ako ng COVID, I realized na I should be present. Kasi usually hindi ba tayo po lagi nating iniisip ang future. Ano ang mangyayari, kailangang magtrabaho. Pero hindi natin naa-appreciate kung ano ang mayroon sa moment na ito," ani Peralejo.

"So ako mas na-appreciate ko 'yung kung sino ang kaharap ko, siya 'yung totoo, ito 'yung kailangan kong kausapin, attentive dapat ako, listening more," dagdag ni Peralejo.

Nito lamang Abril 10 sa pamamagitan ng kanyang vlog ay ibinahagi ni Peralejo ang naging karanasan nang magkaroon siya ng COVID-19.

Ayon sa aktres, nalaman niyang nagpositibo siya sa nakamamatay na sakit habang siya ay nasa locked-in taping para sa seryeng "Bagong Umaga" na ngayon ay nasa huling linggo na.

Sa programa ibinahagi rin ni Peralejo ang saya bilang isang bagong fur parent sa kanyang alagang maltese.

"Nakatulong po siya sa mental health ko. Ngayon siyempre na natapos (ang shooting) ng 'Bagong Umaga' at some point nakakalungkot na makatapos ng isang show, hindi ba po? Kasi sanay ka na ginagawa niyo 'yon everyday. So siya 'yung nagbibigay sa akin ng happiness ngayon, si Cloud po," ani Peralejo.

Sa ngayon ay nasa huling taon na si Peralejo sa kolehiyo kung saan Business Management ang kursong kanyang tinatapos.



