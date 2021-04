Gerald Anderson considers work as outlet for his frustrations

MANILA – Gerald Anderson has been making headlines in the past two years because of his controversial personal life, but the actor is grateful that he has his work as his outlet.

In an interview with Toni Gonzaga for “I Feel U,” Anderson shared that he always draws a line between work and his personal life.

“Siguro sa akin kasi I think despite kung anong pinagdadaanan ko sa labas ng set, kaya ko i-shut off lahat pagdating sa set kasi parang naging sanctuary ko or outlet ko ['yung work] para mailabas ko lahat ng frustrations ko,” he said.

“Sakto 'yung last soap ko, ‘A Soldier’s Heart’ tapos dumiretso ako dito [sa ‘Init sa Magdamag]. Kumbaga, two years, medyo maraming nangyari sa celebrity life ko hanggang ngayon. So parang sakto nung dumating si Alex Marasigan (his character in ‘A Soldier’s Heart’) and ngayon si Tupe (his charcter in ‘Init sa Magdamag’), ang ganda ng timing dahil sila 'yung naging outlet ko. Even the good emotions, siyempre kasama sa trabaho iyan,” he added.

No matter how tumultuous his personal life is, Anderson said he always has to show up at work and be a professional.

“'Yung pagiging celebrity ko, natamaan siya ng malaki dahil sa mga nangyari, dahil sa controversial issues. I can only give 100% para sa mga manonood nito dahil this is the only thing I can give right now. Dahil pagdating sa personal life, kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, sa mata ng marami, mali. But kaya ko naman lagyan ng line 'yan. Pagdating sa trabaho, kapag galing sa akin or sa galing sa team na mga kasama ko, ibibigay ko ang best ko,” he explained.

Asked what frustrates him, he said it’s how some people only believe what they want to believe.

“Lahat tayo na nasa industriya na ito, laging may mali. Kumbaga, gusto lang makita ng tao kung ano 'yung perspective nila, kung ano 'yung tingin nila sa atin. 'Yung iba na supporters natin na sobrang perfect 'yung tingin sa atin, kapag nagkamali, marami nang nakaabang,” he said.

According to Anderson, he is saddened by the fact that some people don’t understand that he is only human who also has emotions.

“'Yung bashers, 'yung trolls, parang tinatrato tayong produkto na hindi tayo tao, walang emotions, walang pinagdadaanan din. It’s very hard to explain that sa mga tao.”

Contrary to what some think, Anderson said he recognizes his faults and shortcomings and he certainly learns from them.

“Alam ko naman kung saan din ako nagmali. Ang dating sa ibang tao, wala lang sa akin. Kumbaga, nakikita lang naman ako kapag may interviews or kapag may lumabas na soap. Pero hindi naman nila nakikita kung paano ako sa bahay, kung paano ko ina-absorb lahat ng ito.”

“Hindi ko sinasabi na parang ang dali lang sa akin kung ano man ang pinagdaanan ko. But kapag humarap sa camera, meron tayong personal life din. Alam ko kung saan ako nagmali, alam ko kung ano 'yung dapat kong matutunan, sa akin na po 'yun,” he added.