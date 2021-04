Fil-Am musician H.E.R. at iba pang Asians namayagpag sa Oscars 2021

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Makasaysayan ang ginanap na Oscar Awards ngayong taon sa gitna ng pandemya, kung saan ilang may lahing Pinoy at iba pang Asyano ang namayagpag sa prestihiyosong parangal.

Para sa kaniyang kauna-unahang Oscar nomination, panalo agad ang Fil-Am singer-songwriter na si H.E.R.

Aniya, ang pagkapanalo niya ay isang positibong mensahe para sa mga Pinoy at Black Americans.

"Me just being up there is a message. It’s a message to all the young Black and Filipino girls, that you can be up here too, you know. What you say matters, what you sing, what you write, it matters. It’s a reflection of who we are," aniya.

Pagiging matapang para sa ipinaglalaban ang mensahe ng awitin ni H.E.R. na "Fight For You" para sa pelikulang "Judas and the Black Messiah."

Wagi rin bilang best animated film ang "Soul" kung saan ilang Pinoy ang malaking parte ng pelikula, gaya ng Filipino-Canadian animator na si Trevor Jimenez, story supervisor.

Limitado ang bilang ng dumalo sa Oscars ngayong taon dahil sa pandemic.

May mga bakuna at may safety protocols na pinatupad para sa lahat ng staff, guests at nominees.

Historic ang gabi para sa Asians dahil maliban kay H.E.R., nanalo bilang best supporting actress si Yuh-Jung Youn, ang unang Korean actress na nanalo ng Oscars.

Nagwagi ang aktres para sa sa "Minari" kung saan first-time best actor nominee din si Steven Yeun.

Kauna-unahan namang woman of color si best director awardee Chloe Zhao para sa pelikulang "Nomadland."

—Ulat ni Yong Chavez, ABS-CBN News