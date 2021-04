Community pantry sa Tacloban inorganisa para sa kaarawan ni Daniel Padilla

MAYNILA -- Isang community pantry ang inorganisa ng mga kaibigan ng aktres at host na si Karla Estrada para sa pagdiriwang ng ika-26 na kaarawan ng kanyang anak na si Daniel Padilla.

Ngayong Lunes, Abril 26, ang kaarawan ni Daniel.

Ito ang ibinahagi ni Karla sa kanyang Instagram nitong Linggo ng gabi, Abril 25.

Ayon kay Estrada ang kanyang mga kaibigan ang kusang loob na nagbigay ng tulong para magawa ang nasabing community pantry sa Tacloban.

"Maraming maraming salamat sa aking mga SANGKAY (kaibigan) sa Tacloban sa pag-organisa ng pagkakawanggawa. Ito ay buong puso nilang ginawa para sa pagsalubong sa kaarawan ni Daniel. Mabuhay kayo aking mga kaibigan !!! Masayang maging bahagi ng paghatid tulong sa kapwa," ani Karla.

Maliban sa community pantry, namigay rin ng libreng pagkain sa mas nangangailangan ang pamilya nila Karla para ipagdiwang ang kaarawan ni Daniel.



"Pag may birthday sa pamilya, 'matic na sa mga kasamahan ko sa bahay na dapat maraming imbitado! Pero dahil sa sitwasyon natin ay kami nalang mag hahatid ng kaunting salo-salo sa inyo," ani Karla.

Samantala, isang pagbati para sa kanyang kaarawan ang natanggap ni Daniel mula sa ina ng kanyang nobya at love team partner na si Kathryn Bernardo.

"Mahigit na 10 taon ka na naming nakilala, mula nung nagsisimula ka pa lang magbinata, nakita ko ang kalokohan at kapilyuhan mo sa lahat ng bagay pero napagdaanan nating lahat ang mga yan," ani Min.

"Nakita din naming lahat ang tunay na Daniel John Ford, maalaga, mapagmahal at mabait na anak at kapatid. Ngayon, muling nadagdagan na naman ng isang taon ang iyong edad, we always pray that God bless you more, gives you strength and teach you more additional knowledge to face the future," dagdag ng ina ni Kathryn.



Nitong Linggo, ipinagdiwang sa 'ASAP Natin 'To' ang kaarawan ni Daniel.

"Ang wish ko na lang, sana maging maayos na ang situwasyon nating lahat. Para sa ating lahat, matapos na ang pagdurusa," ani Daniel sa programa.

