LOOK: Brenda Mage gets ABS-CBN logo tattoo

MANILA -- Former "Pinoy Big Brother" housemate Brenda Mage expressed his gratitude to the Kapamilya network by getting himself inked with the ABS-CBN logo.

In his Facebook post on Monday, Mage said he will forever be a Kapamilya.

"Anu daw meron sa tattoo ko? Wala naman… simple lang... kung anung meron ako nito lahat ng meron ako sa buhay ito ay dahil sa ABS-CBN dahil ito ang network na 'to ang dahilan ng pangarap ko maging artista.. at ito din ang tumupad ng pangarap ko…..at dahil natupad ang pangarap ko na maging celebrity," he said.

"Narating ko rin ang kung anung meron ako ngayon at natupad ko rin pangarap ng pamilya ko kaya I'm grateful na naging part ako ng network na 'to. Thank you, ABS-CBN. Forever Kapamilya," he added.

Just recently, Mage has invested on a farm he named Hinaguan.

Prior to his "PBB" stint, Mage was also part of the "Ms. Q&A" contest of "It's Showtime."

