Mula sa Instagram nina Anne Curtis at Jhong Hilario

MAYNILA – Hindi nakaligtas si “It’s Showtime” host na si Jhong Hilario sa nakakatawang biro ng kasamahan na si Anne Curtis.



Noong Lunes, ipinagdiwang ni Hilario ang ika-30 anibersaryo ng patok na dance group noong 1990s sa bansa na Streetboys kasama si Vhong Navarro.

“Happy 30th Anniversary my Brothers!!! Keep flying! Love and Peace,” ani Hilario sa kaniyang Instagram.

Sa comment section, ikinatuwa ng mga netizen ang biro ng aktres at “Showtime” host na si Curtis..

“Grabe ung 30 years. Buong life ko na un! Dapat pala nagp-po ako sa inyo @jhonghilario @vhongx44,” banat ng aktres.

Sinegundahan pa ito ng kasama rin sa noontime program na si Jugs Jugueta na sinabing bata pa lamang siya ay idolo na niya ang mga ito.

Hindi naman pinalampas ni Hilario ang komento ni Curtis at sinabing “followers” ang Streetboys ng debut movie ng aktres na “Magic Kingdom” na pinalabas noong 1997.

Nabuo ang Streetboys noong 1993 at naging tanyag dahil sa kanilang 1997 song na “Boom Tiyaya.”

Ilan sa mga nakasama nina Hilario at Navarro sa grupo sina Spencer Reyes, Danilo Barrios, Michael Sesmundo, at Nicko Manalo.



KAUGNAY NA BALITA

Watch more News on iWantTFC